Razer Kraken Ultimate 7.1 kulaklık incelemesi

Oyun oynamayı seven kişilerin de bildiği gibi, yalnızca kaliteli bir bilgisayar yüksek performansta oyun oynamaya yetmiyor. Kaliteli bilgisayarın yanı sıra kaliteli masaüstü ekipmanları da gerekli. Mouse, klavye ve kulaklık, oyun performansını yükselten en önemli üçlülerden biri. Her bir donanımın yarattığı etki farklı ve her biri olmazsa olmaz parçalar olarak kabul edilebilir. Tabi bu, biraz da oynadığınız oyuna göre değişiklik gösteren bir etken. Aslında, moba oynarken çok kaliteli bir kulaklık gerekmiyor. Moba, klavye ve mouse ikilisinin önemi ortaya çıkaran oyun türlerinden biri. Fakat FPS türündeki bir oyunu oynuyorsanız; hem mouse, hem klavye, hem de kulaklık önemli oluyor. Mouse sayesinde daha rahat nişan alırken, klavye sayesinde tuş hassasiyetiniz yükseliyor ve kulaklık sayesinde de düşmanların nereden geleceğini kavrayıp buna göre pozisyon alabiliyoruz. Bu nedenle ne oynamak istiyorsanız ona göre karar alıp, hangi ürünlere para harcayacağınızı da ona göre belirlemeniz gerekiyor.

Bu makalede inceleyeceğimiz ürün ise; FPS oyuncuları için tasarlanan 7.1 ses desteğini ve THX altyapısına sahip olan Razer Kraken Ultimate 7.1 isimli kulaklık modeli. Razer'ın oyunculara sunduğu kaliteli ve üst seviye ekipmanlardan biri olan Razer Kraken Ultimate 7.1, FPS türü oynayan kişiler için fazlasıyla yeterli bir kulaklık modeli olarak hazırlanmış. Üstünde kullanılan malzemelerden tutun, kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerin kulaklık üstündeki performansı gerçekten tatmin edici bir düzeyde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kulaklığın özelliklerinden, yani getirdiği teknolojilerden bahsedelim. Ardından da ürünün performansı ile fiyatı arasındaki orandan bahsedelim ve incelememizi bitirelim.

Razer Kraken Ultimate 7.1 özellikleri

Ürünün tasarımından başlamamız gerekirse; premium görüntü çizen bir kulaklık olduğunu ilk bakışta anlayabiliyorsunuz. Kafa bandı ve kulaklık yastıkları uzun süreli kullanımlarda rahatınızı korumak için hafızalı süngerlerden oluşuyor ve bu süngerler bol bol kullanıldığı için zaman içinde oluşacak ezilme senaryolarını da ortadan kaldırıyor. Büyük bir kulaklık olduğunu itiraf etmeliyim; fakat 6-7 saat boyunca kullandıktan sonra bile herhangi bir şekilde rahatsızlık vermediğini söyleyebilirim.

Premium kaliteden yapıldığını zaten belirtmiştim. Bunun yanı sıra kalite ve sağlamlık için sürücülerin bulunduğu kısımlarda alüminyum ve metal malzeme kullanılmış. Bu sayede yere düşürdüğünüz zaman, kulaklığa bir şey olacak korkusu yaşamıyorsunuz. Tüm bunların yanında RGB ışıklandırma ile donatıldığını ve görüntüsünün bu sayede çok daha güzel olduğunu da ekleyelim.

Razer Kraken Ultimate 7.1 Teknik Özellikleri

THX sertifikasına sahip olan Razer Kraken Ultimate 7.1, 50 milimetrelik iki sürücüye sahip. Sanal 7.1 desteği sayesinde oynadığınız oyunlarda ya da üç boyutlu ses destekli içeriklerde aldığınız keyif artıyor. Kulaklığın sanal 7.1 desteği olması sizi üzmesin. Gerçek 7.1 destekli kulaklıklar bugüne kadar denendi. Hatta Razer'ın da böyle bir ürünü mevcut. Fakat; kulaklıkların iç yapısı küçük olduğu için, farklı hoparlörlerden değişik seslerin gelmesi sonucunda kulağınıza çarpan sesler tekrar hoparlörlere geldiğinden, kaliteli ve net sesi elde etmek pek mümkün olmuyor.

Razer Kraken Ultimate 7.1'in verdiği ses kalitesi gerçekten başarılı. Fakat şöyle bir durum var, bu kulaklık oyun için üretilen bir model. Yani oyunda aldığınız performans, müzik dinlerken aldığınızdan çok daha etkileyici oluyor. Yani odyofil kafası ile baktığınız zaman ve müzik dinlediğinizde memnun olmayabilirsiniz. Oyun için üretilen bir model olduğundan, müzikte yüksek performans alamamak pek mühim bir durum değil. Çünkü dediğim gibi odyofil kafasında düşündüğümüzde bu sonuca varıyoruz. Aksi taktirde müzik dinlerken de gayet tatmin edici bir ses verdiğini söyleyebiliriz. Bass ve tizlerde sıkıntı olmadan üst noktalara çıkabiliyor.

Mikrofon tarafında ise; arkadaşlarımla yaptığım sayısız oyun demesinde ve Twitch üzerinden yaptığım yayınlarda herhangi bir sıkıntı olmadan net ve tiz bir ses verdiğini söyleyebilirim. Zaten Discord sertifikalı bir ürün olduğunu da belirtelim. Tüm bunların dışında aktif ses önleme özelliği olan bir mikrofon olduğunu ve bu sayede kulaklık mikrofonları arasında en iyilerden biri olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.

Razer Kraken Ultimate 7.1 şu anda 1000 ile 1200 lira arasında değişen fiyata sahip. Bu fiyat aralığında kablolu kulaklık almayı düşünüyorsanız, kesinlikle denemeniz gereken bir model olduğunu söyleyebilirim. Kullanılan malzemeler ve ürünün performansı gerçekten başarılı. Yeni bir oyuncu kulaklığı almak istiyorsanız, bu modeli de düşünün derim.