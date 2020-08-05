Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Watch 3 donanımı ve özellikleri

Galaxy Watch 3, yararlı fitness takibi özellikleri ve yaklaşık dört günlük pil ömrü ile Samsung'un en rafine edilmiş akıllı saati. Tüm bunlar, dönen bir çerçeveye sahip, yuvarlak formdaki akıllı saatin içine eklenmiş. iPhone’lar ile de zahmetsizce kullanılabilen Galaxy Watch 3'yi sizler için inceledik.



SAMSUNG GALAXY WATCH 3 NE KADAR?



Modelin yurt dışı fiyatı açıklandığı kadarıyla deri kayışlı 41 mm için 429 Euro, 45 mm içinse 459 Dolar seviyesinde. Mobil bağlantı destekli versiyonlar içinse Avrupa fiyatı deri kayışlı 41 mm için 479, 45 mm içinse 509 Dolardan başlıyor. Metal kayışlı versiyonlar ise 600 euro seviyesine kadar çıkıyor deniyor.









Samsung Galaxy Watch 3 tasarımı



41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile karşımıza çıkan Galaxy Watch 3, Samsung’un ikinci nesil akıllı saati Galaxy Gear S2 ile birlikte görmeye alıştığımız oval tasarım dilini devam ettiriyor. Samsung Galaxy Watch 3, şirketin bir önceki klasik akıllı saati Galaxy Watch’a kıyasla büyük değişiklikler getirmekten ziyade mevcut tasarımı iyileştirmiş durumda.

360x360 piksel ekran çözünürlüğü sunan bir Super AMOLED ekran ile gelen Galaxy Watch 3, Gorilla Glass DX+ ile çizilmelere ve darbelere karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ekran, Always on Display özelliği sayesinde bataryadan tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Mistik Gümüş, Mistik Siyah ve Mistik Bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, paslanmaz çelik gövdeye ve değiştirilebilir kayışlara sahip.









Samsung Galaxy Watch 3 donanımı



Galaxy Watch 3’ün altında bulunan ivme ölçer, jiroskop, barometre, kalp atış hızı gibi sensörler, akıllı saatin kullanıcılara pek çok sağlık ve spor özelliği sunmasını mümkün kılıyor. Kutusundan 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama alanı ile kutusundan çıkan Galaxy Watch 3, 340 mAh bataryasıyla oldukça uzun bir kullanım süresi sunuyor. Ayrıca akıllı saatin özel şarj standı ile kablosuz bir şekilde şarj edilebildiğini de belirtelim.

Samsung Galaxy Watch 3 bağlantı özellikleri



Samsung Galaxy Watch 3, LTE ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı temel bağlantı seçeneği ile geliyor. LTE sürümde; eSIM destekli LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GLONASS, GALILEO, BDS, GPS, NFC bağlantı seçenekleri bulunurken, Wi-Fi sürümde tahmin edebileceğiniz gibi eSIM desteği bulunmuyor.

Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri



Ekran: 360x360 piksel Super AMOLED

İşlemci: Exynos 9110

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Sensörler:

İvme ölçer

Jiroskop

Barometre

​Kalp atış hızı

Sertifikalar: MIL-STD-810G, IP68, EKG

Batarya: 340 mAh

Bağlantı:

LTE (Sadece eSIM sürümde)

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 5.0

GLONASS

GALILEO

BDS

GPS

NFC

İşletim Sistemi: Tizen 5.5

Renkler: Mistik beyaz, mistik siyah, mistik bronz

Boyutlar: 41mm, 44mm