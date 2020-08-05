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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Watch 3 donanımı ve özellikleri
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    05.08.2020 - 19:05 |

    Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Watch 3 donanımı ve özellikleri

    Teknoloji dünyasının önde gelen şirkletinden Samsung tarafından piyasaya sürülen, Galaxy Watch 3'yi sizler için inceledik. Galaxy Watch 3'nin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin tüm detaylarını haberimizin içeriğindeki incelememizde bulabilirsiniz.

    Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ne kadar? İşte Galaxy Watch 3 donanımı ve özellikleri

    Galaxy Watch 3, yararlı fitness takibi özellikleri ve yaklaşık dört günlük pil ömrü ile Samsung'un en rafine edilmiş akıllı saati. Tüm bunlar, dönen bir çerçeveye sahip, yuvarlak formdaki akıllı saatin içine eklenmiş. iPhone’lar ile de zahmetsizce kullanılabilen Galaxy Watch 3'yi sizler için inceledik.

    SAMSUNG GALAXY WATCH 3 NE KADAR?

    Modelin yurt dışı fiyatı açıklandığı kadarıyla deri kayışlı 41 mm için 429 Euro, 45 mm içinse 459 Dolar seviyesinde. Mobil bağlantı destekli versiyonlar içinse Avrupa fiyatı deri kayışlı 41 mm için 479, 45 mm içinse 509 Dolardan başlıyor. Metal kayışlı versiyonlar ise 600 euro seviyesine kadar çıkıyor deniyor.

    Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ne kadar İşte Galaxy Watch 3 donanımı ve özellikleri


    Samsung Galaxy Watch 3 tasarımı

    41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile karşımıza çıkan Galaxy Watch 3, Samsung’un ikinci nesil akıllı saati Galaxy Gear S2 ile birlikte görmeye alıştığımız oval tasarım dilini devam ettiriyor. Samsung Galaxy Watch 3, şirketin bir önceki klasik akıllı saati Galaxy Watch’a kıyasla büyük değişiklikler getirmekten ziyade mevcut tasarımı iyileştirmiş durumda.

    360x360 piksel ekran çözünürlüğü sunan bir Super AMOLED ekran ile gelen Galaxy Watch 3, Gorilla Glass DX+ ile çizilmelere ve darbelere karşı koruma sağlıyor. Ayrıca ekran, Always on Display özelliği sayesinde bataryadan tasarruf yapılmasını da sağlıyor. Mistik Gümüş, Mistik Siyah ve Mistik Bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, paslanmaz çelik gövdeye ve değiştirilebilir kayışlara sahip.

    Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ne kadar İşte Galaxy Watch 3 donanımı ve özellikleri


    Samsung Galaxy Watch 3 donanımı

    Galaxy Watch 3’ün altında bulunan ivme ölçer, jiroskop, barometre, kalp atış hızı gibi sensörler, akıllı saatin kullanıcılara pek çok sağlık ve spor özelliği sunmasını mümkün kılıyor. Kutusundan 1 GB RAM, 8 GB dahili depolama alanı ile kutusundan çıkan Galaxy Watch 3, 340 mAh bataryasıyla oldukça uzun bir kullanım süresi sunuyor. Ayrıca akıllı saatin özel şarj standı ile kablosuz bir şekilde şarj edilebildiğini de belirtelim.

    Samsung Galaxy Watch 3 bağlantı özellikleri

    Samsung Galaxy Watch 3, LTE ve Wi-Fi olmak üzere iki farklı temel bağlantı seçeneği ile geliyor. LTE sürümde; eSIM destekli LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GLONASS, GALILEO, BDS, GPS, NFC bağlantı seçenekleri bulunurken, Wi-Fi sürümde tahmin edebileceğiniz gibi eSIM desteği bulunmuyor.

    Samsung Galaxy Watch 3 özellikleri

    Ekran: 360x360 piksel Super AMOLED
    İşlemci: Exynos 9110
    RAM: 1 GB
    Depolama: 8 GB
    Sensörler:
    İvme ölçer
    Jiroskop
    Barometre
    ​Kalp atış hızı
    Sertifikalar: MIL-STD-810G, IP68, EKG
    Batarya: 340 mAh
    Bağlantı:
    LTE (Sadece eSIM sürümde)
    Wi-Fi 802.11 b/g/n
    Bluetooth 5.0
    GLONASS
    GALILEO
    BDS
    GPS
    NFC
    İşletim Sistemi: Tizen 5.5
    Renkler: Mistik beyaz, mistik siyah, mistik bronz
    Boyutlar: 41mm, 44mm

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