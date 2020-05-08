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    HaberlerTeknoloji Haberleri Sınav tarihlerinin öne alınması online ders taleplerini arttırdı!
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    08.05.2020 - 09:46 |

    Sınav tarihlerinin öne alınması online ders taleplerini arttırdı!

    Koronavirüs sebebiyle ötelenen üniversiteye ve liseye geçiş sınavları, normalleşme süreciyle birlikte Haziran ayına çekildi. Sınav tarihinin öne alınmasıyla birlikte Armut.com üzerinden özel derslere yönelik hizmet talepleri hızla artıyor.

    Sınav tarihlerinin öne alınması online ders taleplerini arttırdı!

    Sınav tarihlerinin erkene alınmasıyla öğrenciler çalışmalarını sıkılaştırmaya başladı. Türkiye’nin en büyük hizmet platformu Armut.com’un verilerine göre, sınav tarihlerinin erkene alınmasıyla birlikte özel ders hizmetlerinde talep artışı gözlemlendi. Nisan ayının ilk 5 günü ile Mayıs ayının ilk 5 günü kıyaslandığında % 72’lik bir artış dikkat çekiyor.

    Sınava yönelik özel derslere yoğun ilgi

    Armut.com verilerine göre özel derslere olan taleplerin Mayıs ayı genelinde de arttığı görülüyor. 2020 Mayıs ayının ilk 5 günü ile 2019 Mayıs ayının ilk 5 günü kıyaslandığında taleplerin %26 arttığı görülüyor.

    Sınav tarihinin erkene çekildiğinin açıklanmasından önceki ve sonraki dönemler arasındaki taleplerde ise %65 artış gözlemlendi. Taleplerin Matematik, Fizik, Türkçe ve Kimya gibi sınava yönelik özel derslere olduğu görülüyor.

    Talepler arasında sınavlara yönelik olarak Matematik özel dersi öne çıkarken, tüm özel dersler arasında en çok tercih edilen İngilizce özel dersi oluyor. En çok özel ders talebi ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den geliyor.

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