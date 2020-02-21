Şirketler için güvenlik çözümünün 5 temel özelliği

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

İşletmeler, varlıklarını resmî web siteleri, bloglar ve sosyal medya sayfalarında sürdürüyor. Faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği tehditler için güçlü güvenlik çözümleri kullanması gerekli oluyor.

Çok Özellikli (Multi-feature) çözümler

Siber suçlular için siber saldırıyı gerçekleştirmenin birçok farklı yolu olabilir. Bu nedenle siber güvenlik çözümünün saldırıların tamamını ele alabilecek bir çözüm olması önem taşıyor. Saldırıların karşılanması için hepsi bir arada çözüm olarak tanıtılan ürünler yetersiz kalabilir. Farklı tehditleri ele almak için birden fazla siber güvenlik çözümü, fazla yer kaplaması ve maliyetli olması açısından pratik olmuyor. Mümkün olduğu kadar çok tehdidi kapsayan özellikleri sağlayan bir çözüm şirketlerin siber saldırılardan korunmasında etkili olacaktır.

Monitoring

Ağınız ve çevrimiçi varlıklarınızda neler olup bittiğinin farkında olduğunuzda siber güvenliği sağlayabilmeniz mümkün olur. Çeşitli yararlı bilgileri kolayca sunan bir araç kullanmalısınız. Web trafiği verileri, farklı uygulamalar tarafından kullanılan CPU ve RAM, yüklü yeni programlar ve cihazınızda oluşturulan yeni dosyaların takibini sağlayan bir araç, önlem almak için hızlı hareket etmenizi sağlayacaktır. Örneğin hiçbir yükleme yapmadığınız halde artan trafik akışı gizlice dosyaların çalındığı anlamına gelebilir.

Bot yönetimi

Siber güvenlik savunmalarını atlatma girişimlerinin çoğu otomatik olarak yapılır. İnternet trafiğinin yaklaşık önemli bir kısmının ağlara, cihazlara veya çevrimiçi hesaplara girmeye çalışan kötü niyetli botlar tarafından üretildiği tahmin ediliyor. Bu nedenle siber güvenlik çözümünün botlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış olması gerekiyor. Bot aktivitesini algılayabilen ve hasar oluşturmadan önce durdurabilen temel anti-bot işlevlerinin bulunması gerekiyor.

Yapay zeka

Yapay zekâ ve makine öğreniminin yalnızca etkileşimli robotlar veya sanal varlıklar yaratmakla ilgili olduğu düşünülüyor. Oysa siber güvenliğin güçlendirilmesi için yapay zekâ ve makine öğreniminden yararlanılabiliyor. Yapay zeka, siber tehdit tespiti ve önlenmesinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için eğitilebilir. Uygulamaların, web sitelerinin ve API uç noktalarının kullanıcılarının davranışsal profillerini oluşturma konusunda yapay zekâ destekli çözümlerden yararlanılabilir.

Tam destek

Teknoloji konusunda bilgili de olsanız gelişmiş işlevlere sahip bir siber güvenlik sistemini yönetemeyebilirsiniz. Dijital varlıklarınızı güvence altına almaya çalışırken çözümün destek ekibinin güvenilirliği ve yeterliliğinden emin olun.