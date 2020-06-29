Sony XH90 4K HDR Full Array LED TV satışa sunuldu!

XH90 TV’ler, Sony’nin, ekranın çeşitli kesitlerinde ışık seviyesini içeriğe bağlı olarak dinamik biçimde değiştiren, böylelikle de kontrast ve parlaklıkta çarpıcı bir artış sağlayan üstün Full-Array Bölgesel Karartma ve Parlatma teknolojisine sahip. Ekranın tamamında ışık düzeyinin kusursuzca dengelenmesi sayesinde, içerik oluşturucunun niyetine sadık kalınıyor ve karanlık sahneler daha karanlık, parlak sahneler daha parlak hale geliyor.

XH90 serisi TV’ler Acoustic Multi-Audio teknolojisi ile donatıldı (65” ve üzeri modellerde); bu teknoloji, tam anlamıyla sarıp sarmalayan bir izleme deneyimi için TV’nin arkasına yerleştirilmiş olan ve sesin ekrandaki aksiyonu takip etmesini sağlayan iki adet ses konumlandırma tweeter’ını içeriyor. Bunun yanında, TV’nin ses kalitesini ve inceliğini eşsiz yeni şekliyle tamamlamak üzere tasarlanan Sony’nin X-Balanced Speaker’ı, filmlerde ve müzikte sese netlik kazandırıyor.

XH90 serisi TV’ler, yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen yeni nesil oyun konsolları için 4K’da 120fps yüksek kare hızını ve HDMI girişleri ile hızlı tepki süresini destekleyerek son teknoloji ile oyun oynama deneyiminde maksimum performans elde etmeyi sağlıyor.

Yeni XH90 TV’ler Netflix Calibrated Mode ile içerik oluşturucunun hedeflerini ekrana yansıtmaya devam ediyor. Bu mod, özellikle Netflix orijinal dizilerini keyifle izlemek ve televizyonda film stüdyosundakiyle aynı görüntü kalitesini yeniden üretebilmek üzere geliştirildi. Netflix Calibrated Mode ile içerik oluşturucunun vizyonuna ve niyetine sadık kalınıyor.

XH90 serisi, yerleşik Google Assistant, Google Play Store and Chromecast sayesinde kullanıcılara içeriğe, hizmetlere ve cihazlara kapsamlı bir platform üzerinden zahmetsizce ulaşma olanağı sunan Android TV özelliğine sahip. Sony’nin orijinal kullanıcı arayüz menüleri ve sesli kontrolleri de gündelik kullanımı daha verimli kılmak üzere geliştirildi. Google Assistant ile uyumlu cihazlarla Google Home üzerinden YouTube videolarını televizyonunuzda görüntüleyip kontrol edebilirsiniz. Apple AirPlay 2 kullanıcıları doğrudan iPhone, iPad ya da Mac cihazlarından televizyonlarına film, müzik, oyun ya da fotoğraf akışı yapabilirler. Apple HomeKit teknolojisi, kullanıcılara televizyonlarını iPhone, iPad ya da Mac cihazlarından kontrol edebilmeleri için kolay ve güvenli bir yöntem sunuyor.

Sony XH90 4K HDR Full Array LED TV özellikleri