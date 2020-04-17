Spotify Premium kullanıcılarına özel yeni bir özellik geldi!

Spotify, Premium kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özelliği yayınladı. Artık Premium kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin çalma listelerinde bulunan ve dinlemek istemedikleri şarkıları gizleyebilecek. Bu sayede çalma listesi dinlenirken, istenmeyen şarkılar çalınmayacak.

Bu özellik iOS ve Android kullanıcılarına yayınlandı. Yapmanız gereken, Premium hesap sahibi olmak ve beğenmediğiniz şarkının seçeneklerine giderek ikinci seçenek olan "Şarkıyı Sakla" butonuna tıklamanız. Ardından liste çalarken bir daha o şarkıyı dinlemeyeceksiniz. Bu özellik yalnızca takip edilen çalma listeleri için değil, tüm listeler için geçerli. Albüm ya da çalma listesi de fark etmiyor.