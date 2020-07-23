Steam_Api.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Dll dosyaları steam programlarının bileşenleridir. Uygulamanın kendisi ile yüklenmesi gerekir. Bilgisayarlarda ana görevi oyun lisanslarını kontrol etmektir.



Steam_api.dll Hatası Çözümü Nedir?



Oyunlarda steam satın alınmadan RePack'i indirdiğiniz ve crack yardımı ile kırdıysanız oyun lansmanı bunu engelleyecektir. Bu sebeple steam_api.dll hatası ile karşılaşılmaktadır. Bunun çözümü için pek çok yol bulunmaktadır. Bu yollardan biri steam_api.dll dosyalarını bilgisayara indirmektir. Hatanın çözümü için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:



- Herhangi bir tarayıcı açılmalıdır.

- Sorgu download steam_api.dll ile çalıştırılır.

- Uygun olan bağlantıya gidilir.

- Açılan dosya bilgisayara indirilmelidir.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



Steam_api.dll hatasının çözümü için farklı birçok yöntem uygulanabilir. Bunun için steam_api.dll dosyalarını indirmek dışında başka çözüm yolları da bulunmaktadır. Bu yollardan diğeri ise DLL- Files.com programının bilgisayara indirilmesidir. Programın indirilmesinden sonra şu adımlar takip edilmelidir:



- Uygulama açılmalıdır.

- Arama kutusunda bulunan kitaplığın adı girilmelidir.

- Bir arama yapılıp, bulunan kütüphaneye tıkanılır.

- Son olarak yükle sekmesine tıklandıktan sonra indirme işlemi tamamlanmış olacaktır.



Bu hatanın çözümü için kullanılabilecek diğer yöntem ise sistemi geri yükleme yöntemidir. Bu yöntem ile hatalar kesin çözüme kavuşur. Fakat sorun oluşmadan önce oluşan bir kurtarma noktası olduğu varsayılır. Eğer kullanıcılar buna sahip değillerse bu yöntem atlanabilir ve sonraki aşamaya geçilebilir. Eğer geri yükleme noktası bulunuyorsa şu adımlar takip edilmelidir:



- Başlat menüsü açılmalıdır.

- Standart isimli klasöre gidilmelidir.

- İçerisinde bulunan sistem araçları klasörü açılmalıdır.

- Sistem geri yükleme programı seçilmelidir.