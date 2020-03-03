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    HaberlerTeknoloji Haberleri Teknoloji hakkında bu bilgiler duyanları şoke ediyor!
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    03.03.2020 - 08:35 |

    Teknoloji hakkında bu bilgiler duyanları şoke ediyor!

    Günlük rutinimizin her alanına dahil ettiğimiz teknoloji alanındaki ipuçlarını öğrenmek ister misiniz? Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak!

    Teknoloji hakkında bu bilgiler duyanları şoke ediyor!

    Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

    Bulanık çeken telefona basit çözüm

    Akıllı telefonunuz bulanık görüntü çekmeye başladıysa yavaş yavaş kameranın üzerini silin; fakat bir bezle değil kalem silgisiyle!

    Pili alüminyum folyo ile uzatmak

    Cihazınızın büyük boyuttaki bir pile ihtiyacı varsa elinizde de sadece küçük kalem pil bulunuyorsa yeni bir pil alana kadar mutfaktan biraz alüminyum folyo alabilirsiniz. Top şekline getirdiğiniz folyoyu pilin ucuna yerleştirdiğinizde sorunuzu geçici de olsa çözebilirsiniz.

    Tükenmez kalem yayını atmayın

    Şarj kabloları zaman içinde yıpranabiliyor. Bu durumda yenisiyle değiştirmek yerine ömrünü uzatmak için küçük bir ayrıntı eklemeniz yeterli: Tükenmez kalem yayı.

    Tıraş köpüğü ve bezle gelen netlik

    Araba camında oluşan buğulanma sorununu aracın buğulanan camını iyice temizleyip silmeniz gerekiyor. Bunun ihtiyacınız olan iki şey var: Tıraş köpüğü ve bez.

    Küçük deliğin sırrı

    iPhone 5’ten bu yana piyasaya sürülen tüm iPhone cihazların arka kamera lensinin yanında küçük bir delik bulunuyor. O delik aslında bir mikrofon.

    Uçuş modunda şarj

    iPhone cihazları uçuş moduna alıp şarja taktığınızda çok daha hızlı şarj olabildiğini biliyor muydunuz?

    Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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