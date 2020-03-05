Teknoloji moda akımlarını daha fazla etkiliyor

Erdal Kaplanseren Twitter: @Kaplanseren

Teknoloji, etkisini pek çok alanda hissettiriyor. Elbette moda da bu alanlardan biri. Hem üreticiler hem de müşterilere kolaylıklar sunan teknoloji ile moda arasında güçlü bir bağ bulunuyor.

Sosyal medya

Sosyal medya, siyasi düzeni bile etkileyebiliyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sosyal medya kullanıcı sayısı büyük artış gösterdi. Bu durum modayı da etkiledi. Örneğin milyonlarca takipçisi olan influencer’ların sayesinde moda olması düşünülemeyecek şeyler bile moda olabiliyor. Bu durum, teknolojinin moda kültürüne yön verdiğini ortaya koyuyor.

E-ticaret

E-ticaret sektörü son 10 yılda en çok gelişen sektörler arasında bulunuyor. E-ticaret uygulamaları da moda sektörünü dönüştürmeye devam ediyor. E-ticaret sayesinde moda anlayışına uygun bir alışveriş yalnızca dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor. E-ticaret sitelerinin zamanla sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanması da moda sektörünü etkileyecektir.

Mobil uygulamalar

Akıllı cihazlarda bulunan mobil uygulamalar, kişiselleştirilebilir özellikler taşıyor. Mobil uygulamalar sayesinde talep edilen ürünlere daha kolay ulaşarak alışveriş deneyimini daha kaliteli hale getirmek mümkün oluyor. Dolayısıyla alışveriş alışkanlıklarının değişmesi modaya doğrudan etki ediyor.

Üretim teknolojileri

Modaya yön veren markaların üretimde teknolojik yöntemler kullanması üretim süresini kısaltıyor. Bunun yanı sıra daha düşük maliyetlerle daha kaliteli ürünler ortaya çıkabiliyor. Ürünlerin hatasız ve ucuz sunulması insanların modaya daha çok değer vermesinde etkili oluyor.