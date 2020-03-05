Teknoloji moda akımlarını daha fazla etkiliyor
İnsanların çoğu için tarz ve moda oldukça değerli kavramlar. Bu durum moda sektörünün gelişmesini sağlıyor. Öyle ki moda sektörünün 2020’de 765 milyar dolarlık bir hacme sahip olması bekleniyor. Modanın bu gelişiminde teknoloji ve akıllı cihazların etkisi göz ardı edilemez. Peki, teknolojinin moda algısı ve sektörün gelişimindeki katkısı nasıl oldu?
Erdal Kaplanseren Twitter: @Kaplanseren
Teknoloji, etkisini pek çok alanda hissettiriyor. Elbette moda da bu alanlardan biri. Hem üreticiler hem de müşterilere kolaylıklar sunan teknoloji ile moda arasında güçlü bir bağ bulunuyor.
Sosyal medya
Sosyal medya, siyasi düzeni bile etkileyebiliyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sosyal medya kullanıcı sayısı büyük artış gösterdi. Bu durum modayı da etkiledi. Örneğin milyonlarca takipçisi olan influencer’ların sayesinde moda olması düşünülemeyecek şeyler bile moda olabiliyor. Bu durum, teknolojinin moda kültürüne yön verdiğini ortaya koyuyor.
E-ticaret
E-ticaret sektörü son 10 yılda en çok gelişen sektörler arasında bulunuyor. E-ticaret uygulamaları da moda sektörünü dönüştürmeye devam ediyor. E-ticaret sayesinde moda anlayışına uygun bir alışveriş yalnızca dakikalar içinde gerçekleştirilebiliyor. E-ticaret sitelerinin zamanla sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanması da moda sektörünü etkileyecektir.
Mobil uygulamalar
Akıllı cihazlarda bulunan mobil uygulamalar, kişiselleştirilebilir özellikler taşıyor. Mobil uygulamalar sayesinde talep edilen ürünlere daha kolay ulaşarak alışveriş deneyimini daha kaliteli hale getirmek mümkün oluyor. Dolayısıyla alışveriş alışkanlıklarının değişmesi modaya doğrudan etki ediyor.
Üretim teknolojileri
Modaya yön veren markaların üretimde teknolojik yöntemler kullanması üretim süresini kısaltıyor. Bunun yanı sıra daha düşük maliyetlerle daha kaliteli ürünler ortaya çıkabiliyor. Ürünlerin hatasız ve ucuz sunulması insanların modaya daha çok değer vermesinde etkili oluyor.