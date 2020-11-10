Telefonumu Bul özelliği nedir? Telefonumu Bul Android, iPhone'nda nasıl kullanılır?

Apple marka cihazlarda Telefonumu Bul özelliği, cihazın içine SIM kart takılması itibariyle etkinleşir ve kullanıcının bizzat kapatması hariç kapanmaz.Apple marka cihazlarda Telefonumu Bul özelliği, cihazın içine SIM kart takılması itibariyle etkinleşir ve kullanıcının bizzat kapatması hariç kapanmaz.

1. Tarayıcınızı açın ve icloud.com/find adresine gidin ya da başka bir Apple cihazdaki Bul uygulamasını kullanın.

2. Aygıtınızın adını seçin. Bul uygulamasından ya da icloud.com sitesinden iPhone Bul’u tıklayın. Cihazınızı konum iğnesinden seçin. Aygıt yakınlardaysa veya başka birinin aygıtını bulmasını sağlamak için kayıp cihazdan ses çıkması da sağlanabilir.

3. Kayıp Olarak İşaretle seçeneği kullanılabilir. Bu seçenek kullanıldığında cihazınızı uzaktan kilitlersiniz ve daha önceden girdiğiniz, cep telefonunuzdan ayrı bir numaranız ekrana çıkar. Kayıp durumlarında cihazınızın bulunmasını sağlar. Bu seçenek ayrıca cihazın konumunu da izler ve Apple Pay’e girilen kredi kartı ve benzeri kartların kullanımını askıya alır.

4. Cihazınızın kaybolduğunu ya da çalındığını polise bildirin. Polis bu durumda sizden IMEI numaranızı isteyecektir. Bu yüzden IMEI numaranızı mutlaka ayrı bir yerde kayıtlı tutun.

5. Cihazınızı silin. Cihazınızın çalındığını düşünüyorsanız içindeki verileri uzaktan silebilirsiniz. Bu silme işlemi telefonunuza kaydettiniz banka kartları, fotoğraflar ve diğer her türlü bilginin silinmesini sağlar. Ancak bu seçeneği kullanırsanız

iPhone’umu Bul seçeneğini artık kullanamazsınız. Android telefonlarda aynı özelliğin kullanımı için takip edilmesi gereken adımlar ise şöyle:

1. Öncelikle telefon açık olmalı, içinde Google hesabında oturum açılmış olmalı, telefon mobil ya da kablosuz veriyle internete bağlı olmalıdır. Ayrıca Google Play’de görünmeli, konum özelliği ve Cihazımı Bul özellikleri de açık olmalıdır. Eğer kayıp cihazı bulmak için 2 adımlı doğrulama kullanma seçeneğini seçtiyseniz, yedek telefon ya da kodunuzun da bulunması gerekir.

2. Android.com/find adresine gidip Google hesabınızla oturum açın. Bu aşamada birden fazla telefonunuz varsa kaybolan cihazı seçmelisiniz.

3. Oturum açtıktan sonra kaybolan cihaza bir bildirim gider.

4. Haritada telefonun yaklaşık veriyle ilgili bilgileri alın. Bu adımdaki konum bilgisi yaklaşıktır, kesin değildir. Eğer telefon bulunamazsa, bilinen son konum gösterilir.

5. Bu aşamada ne yapmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Telefonunuzun çalındığından eminsiniz doğruca Kilitleme ve silme işlemlerini gerçekleştir seçeneğini seçin.

Diğer seçenekler ise şu şekilde:



Ses Çal: telefonunuz sessizde ya da titreşimde bile olsa zilini 5 dakika boyunca en yüksek sesle çaldırır.



Güvenli Cihaz: Telefonunuzun ekranını PIN kodunuz veya desen/numaralı şifrenizle kilitler. Böyle bir kilit kullanmıyorsanız bu adımda ayarlayabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun ekranında gözükmesi için bir mesaj yazarak bulan kişinin telefonunuzu size getirmesini sağlayacak bilgileri verebilirsiniz.



Cihazı sil: Telefonunuzdaki (hafıza kartındakiler hariç) bütün bilgileri kalıcı olarak siler. Silme işleminden sonra Cihazımı Bul özelliği cihazda çalışmaz. Eğer Cihazımı Sil işlemini yaptıktan sonra cihazınızı bulursanız, tekrar kullanmak için Google hesabı şifrenizi girmeniz gerekir.