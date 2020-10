Telegram nedir? Telegram özellikleri neler, nasıl kullanılır? İşte WEB girişi

Son zamanlarda kurulan gruplar ile ilgili Telegram uygulaması büyük ilgi görüyor. Telegram nedir, Telegram uygulaması nasıl kullanılır sorularına yanıt arayanlar için uygulama hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Telegram gakkında bilinmesi gereken bilgiler...

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi.11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı.Ayrıca Telegram, hiçbir 3. partiye, hükümetler dahil olmak üzere bugüne kadar veri paylaşmamıştır.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ NELER?

Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.



Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.



Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.



Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.



Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi



İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi



Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme



Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.



Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.



Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB’i aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.[14]



Bilinmeyen numaraların mesaj atması önleyebilme



Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme



Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme



Konum paylaşabilme



Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani Dünya’nın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.



Kanallar (botlar), etiketler (stickers)



Ücretsiz ve reklamsız



Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu

ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.



Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.



Proxy desteği.



Sesli arama özelliği.