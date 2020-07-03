TÜBİTAK BİLGEM personel alacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'deki ilanına göre başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden yapılacak.
Adaylar, başvuru koşullarına ilişkin bilgilere, Kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.
Videosunu çektiği köpeklerin saldırısına uğradıŞanlıurfa’da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla çekerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise saniye saniye şahsın cep telefonunu tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.