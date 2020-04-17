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    HaberlerTeknoloji Haberleri Türk Telekom upload hızını iki katına çıkardı!
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    17.04.2020 - 07:07 |

    Türk Telekom upload hızını iki katına çıkardı!

    Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor.

    Türk Telekom upload hızını iki katına çıkardı!

    Türk Telekom, fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarmaya başladı.

    Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Kovid-19 salgını nedeniyle içinde yaşanılan bu zorlu dönemde müşterilerine daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

    Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber erişimiyle kapsadı. Son 10 yılda 10 katına çıkardığı güçlü fiber altyapısıyla müşterilerinin internet deneyimine katkı sunan Türk Telekom son olarak, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 2 katına çıkarmaya başladı.

    Tivibu, Muud, Playstore, uzaktan eğitime önemli katkı sunan eğitim platformları Vitamin, Raunt gibi dijital servisleriyle kullanıcılarına online deneyim sunan Türk Telekom, uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi.

    Bu kapsamda Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor.

    Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar, 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.

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