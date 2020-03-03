Türkiye Avrupa ülkeleri arasında birinci

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımı, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarının arttığını, sabit arama trafik miktarının ise azaldığını gösteriyor.

205,4 milyar dakika telefonla görüştük

2019’un birinci çeyreğinde 66 milyar 111 milyon 449 bin 357 dakika, ikinci çeyreğinde 69 milyar 32 milyon 72 bin 724 dakika, üçüncü çeyreğinde de toplam 70,2 milyar dakika konuştuk. Mobil trafik miktarı, 2019'un 9 ayında 205,4 milyar dakikaya yaklaştı. Toplam mobil trafik, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.

Avrupa’nın iki katı fazla konuştuk

Avrupa ülkelerinin, 2012’den bu yana mobil görüşme sürelerinde Türkiye birinci sırada bulunuyor. Avrupa ülkelerinin ortalama dakika başı mobil görüşme süresi 247 iken Türkiye’nin mobil görüşme süresi 480. En yakın takipçileri Bulgaristan (317), Makedonya (304), İtalya (300) ve Hırvatistan (269) ile arayı da açan Türkiye, cepten en fazla görüşme yapan ülke konumunda.

Konuşma bedeli süre kadar yüksek değil

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları, Batı Avrupa ülkelerinde 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla 18,09 euro seviyelerinde. Türkiye’de ise 5,89 euro. Bu sonuçlara göre Türkiye, abone başına 480 dakikalık konuşmayla birinciliği koruyor. Abone başına aylık gelirin 5,89 euro olması en az konuşma bedeli alan ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor.