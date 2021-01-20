Dünya çapında en yaygın kullanılan anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi ile kafaları karıştırdıktan sonra kullanıcı kaybetmeye başladı. WhatsApp sohbetlerine istenilen zamanda erişilebileceğini belirten sözleşme kullanıcıları tedirgin etti. WhatsAppp uygulaması kullanıcı kaybettikten sonra yaptığı açıklamada 'sohbetler uçtan uca şifreleniyor, erişmek söz konusu değil' dese de kullanıcıların güveni oldukça sarsılmış durumda. Yeni bir anlık mesajlaşma uygulaması arayışına geçen vatandaşlar ise Telegram'ı incelemeye başladı. Peki WhatsApp ile Telegram arasındaki farklar nelerdir? WhatsApp özellikleri neler, Telegram özellikleri neler? İşte WhatsApp ile Telegram arasındaki farklar...

WHATSAPP İLE TELGRAM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Telegram, WhatsApp’ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok.

API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir Bot API platformuna da sahibiz.

Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı. Daha özel şeyler için bu paragrafa bakmayı unutmayın.

TELEGRAM ÖZELLİKLERİ





Telegram gruplarını farklı yapan nedir?



Telegram gruplarının her biri 200.000'e kadar üyeye sahip olabilir ve son derece güçlü iletişim araçlarıdır. İşte onu mesajlaşma dünyasında öne çıkaran birkaç önemli özellik:

Birleşik geçmiş



Mesajlarınızı gönderdikten sonra düzenleyin, herkesten kaybolacak şekilde silin.

Platformlar arası kullanılabilirlik



Mesajlarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz sayıda mobil veya masaüstü cihazınızdan erişin.

Anında arama



Milyonlarca mesaj arasından bile aradığınızı bulun. Aramayı kolaylaştırmak için gönderene göre filtre uygulayın.

Yanıtlar, bahsetmeler, etiketler



Grup boyutu ne olursa olsun, bir sohbeti kolayca takip edin ve iletişimi verimli tutun.

Akıllı bildirimler



Yalnızca kişiler sizden bahsettiğinde veya mesajlarınızı yanıtladığında bildirim almak için grubu sessize alın.

Sabitlenen mesajlar



Sohbet ekranının üst kısmında görüntülenecek herhangi bir mesajı sabitleyebilirsiniz. Tüm üyeler, grubunuzun sıradan mesajlarını kapatsalar bile bir bildirim alır.

Denetleme araçları



Mesajları toplu olarak silebilen, üyeliği denetleyebilen ve önemli mesajları sabitleyebilen yöneticiler atayın. Yönetici ayrıcalıklarını ayrıntılı bir şekilde tanımlayın.

Grup izinleri



Tüm üyelerin belirli içerik türlerini yayınlamasını kısıtlamak için varsayılan izinleri ayarlayın. Hatta üyelerin tamamen mesaj göndermesini bile kısıtlayın ve herkes izlerken yöneticilerin kendi aralarında sohbet etmesine izin verin.

Dosya paylaşımı



Her biri 2 GB boyutunda olan her türden dosya gönderip alın, bunlara anında diğer cihazlarınızdan erişin.

Genel gruplar



Grubunuz için kısa bir bağlantı alın ve t.me/publictestgroup gibi herkese açık hale getirin. Bu şekilde, herkes grubun tüm sohbet geçmişini görüntüleyebilir ve mesaj göndermek için katılabilir.

Botlar ile özelleştirme



Bot API'mizi ve Satır İçi Botlarımızı kullanarak özel ihtiyaçlarınız için özel araçlar oluşturun.

Gruplar ve kanallar arasındaki fark nedir?



Telegram grupları, arkadaşlarınızla ve ailenizle bir şeyler paylaşmak veya küçük ekiplerde işbirliği yapmak için idealdir. Ancak gruplar da çok büyüyebilir ve 200.000 üyeye kadar olan toplulukları destekleyebilir. Herhangi bir grubu herkese açık hale getirebilir, yeni üyelerin önceki mesalara erişip erişemeyeceğini denetlemek için kalıcı geçmişe geçiş yapabilir ve ayrıntılı ayrıcalıklara sahip yöneticiler atayabilirsiniz. Ayrıca, yeni katılanlar da dahil olmak üzere tüm üyelerin görebilmesi için önemli mesajları ekranın üst kısmına sabitleyebilirsiniz.

Kanallar, büyük kitlelere mesaj yayınlamak için bir araçtır. Aslında, bir kanalın sınırsız sayıda abonesi olabilir. Bir kanala yayın gönderdiğinizde, mesaj sizin adınız ile değil kanalın adı ve fotoğrafı ile imzalanır. Kanaldaki her mesajın, iletilen kopyaları da dahil olmak üzere, görüntülendiğinde güncellenen bir görüntüleme sayacı vardır.

WHATSAPP ÖZELLİKLERİ





1- Kolay, Güvenilir Mesajlaşma

Aile ve arkadaşlarınızla ücretsiz* mesajlaşın. WhatsApp, mesaj göndermek için telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır, böylece SMS ücreti ödemezsiniz.

2- Haberleşmek isteyeceğiniz gruplar

Aileniz veya çalışma arkadaşlarınız gibi sizin için çok önemli olan gruplarla haberleşin. Grup sohbetleriyle tek seferde 256 kişiye kadar mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Ayrıca grubunuza isim verebilir, sessize alabilir veya bildirimleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

3- Sesli ve görüntülü arama

Sesli arama sayesinde aile ve arkadaşlarınızla, başka bir ülkede olsalar bile, ücretsiz*, konuşabilirsiniz. Ayrıca, ses veya yazı yeterli olmadığında, ücretsiz * görüntülü arama sayesinde yüz yüze sohbet etme şansınız olur. WhatsApp sesli ve görüntülü arama, veri planınızdaki dakikalar yerine telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır. Böylece pahalı arama ücretleri için endişe etmenize gerek kalmaz.

4- Masaüstünde WhatsApp Web

Web ve masaüstündeki WhatsApp ile tüm sohbetlerinizi bilgisayarınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. Böylece hangi cihazdan sohbete devam etmek sizin için daha kolaysa onu tercih edebilirsiniz.

5- Fotoğraflar ve Videolar

WhatsApp üzerinden anında fotoğraf ve video gönderin. Hatta, sizin için en önemli olan anları yakalamak için dahili kamerayı kullanabilirsiniz. Bağlantınız yavaş bile olsa, WhatsApp'la hızlıca fotoğraf ve video gönderebilirsiniz.

6- Uçtan uca şifreleme

En kişisel bazı anlarınızı WhatsApp üzerinden paylaşıyorsunuz, işte bu nedenle uygulamamızın en son sürümünde uçtan uca şifrelemeyi geliştirdik. Uçtan uca şifrelendiğinde, gönderdiğiniz mesajlar ve aramalarınız korunmuş olur. Sadece siz ve haberleştiğiniz kişi bunları okuyabilir veya dinleyebilir, aradaki hiçkimse, WhatsApp bile bunları okuyamaz ve dinleyemez.

7- Belgeler

E-posta ve dosya paylaşma uygulamalarıyla uğraşmadan PDF, belge, e-tablo, slayt gösterisi ve daha fazlasını gönderin. 100 MB'a kadar belge gönderebilirsiniz, böylece dilediğiniz herkese kolayca ne isterseniz gönderebilirsiniz

8- Sesli Mesajlar

Bazen, sesiniz her şeyi anlatmaya yeter. Sadece tek bir dokunuşla, kısa bir merhaba demek ya da daha uzun bir hikaye anlatmak için bir Sesli Mesaj kaydedebilirsiniz.