WhatsApp sözleşmesini kabul edip etmediğinizi nasıl anlayabilirsiniz?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Dünya çapında her ülkeden kullanıcıya sahip olan WhatsApp son zamanlarda gündemden düşmüyor. Kullanıcılarına yayımladığı sözleşme ile çok konuşulan WhatsApp sözleşmesini kabul edip edilmediğini nasıl anlayabiliriz? İşte sözleşme ile ilgili tedirginlik yaşayanlara ayrıntılar...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL EDİP ETMEDİĞİNİZİ NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?

WhatsApp sözleşmesi, uygulamayı kullanırken ansızın karşımıza çıkıyor. Onay ve Red seçeneklerini kullanıcılara sunan WhatsApp sözleşmesi, anında cevap istiyor. Kullanıcıların bazıları ise sözleşmeyi onaylıyor, bazıları reddediyor. Peki karşısına sözleşmenin çıktığını fakat onay verip vermediğinden şüphe eden kullanıcılar ne yaptığını nasıl anlayabilir?

WhatsApp sözleşmesini onayladıysanız, sözleşmenin son tarihi olan Mayıs ayından sonra da WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz, sözleşmeyi reddettiyeseniz ise belirtilen tarihten sonra WhatsApp uygulaması kullanamayacaksınız.

WhatsApp sözleşmesini henüz onaylamayan kullanıcılara ise uygulamayı kullanma esnasında sözleşme önlerine çıkabilir.

WhatsApp sözleşmesini onayladıktan sonra iptal etmek isteyenler için henüz bir yöntem bilinmiyor.