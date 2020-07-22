Xinput1_3.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Kullanıcılar programları açmaya çalışır iken xinput1_3.dll hatası ile çoğu zaman karşılaşmaktadır. Windows sistem dosyalarındaki eksiklikten kaynaklanan xinput1_3.dll hatasını düzeltmek mümkündür.



Xinput1_3.dll Hatası Çözümü Nedir?



Bilgisayarlarda bulunan Windows sistem dosyalarındaki eksiklikler ile pek çok kişi xinput1_3.dll hatası ile karşılaşılabilir. Xinput1_3.dll dosyaları DLL dosyasıdır. Dynamic Link Library dosyası olması sebebiyle oyunlar için veya programlar için oldukça önem taşımaktadır.



Bilgisayarlara bulaşan virüsler programlar ve oyunlar için büyük öneme sahip olan Direct X programının silinmesine sebep olabilir. Direct X kurulu silinmesinden kaynaklı xinput1_3.dll hatası oluşmaktadır. Bu hatanın oluşumu sonrasında bazı yöntemler ile hatanın çözümüne ulaşmak mümkündür. Xinput1_3.dll Hatası Çözümü Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Xinput1_3.dll hatasının çözümünde yanlış dosyaların silinmemesi veya taşınmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu hataların yapılmasından sonra xinput1_3.dll hatasını düzeltmeye çalışırken sisteme büyük zararlar verilir. Bu sebeple bu olaya oldukça dikkat edilmesinde veya yedek alınmasında fayda bulunmaktadır.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



İlk olarak işletim sistemi 32 Bit ise Windows başlat sekmesinden arama yapılan kutuya CMD yazılmalıdır. Karşımıza çıkan seçeneklerden yönetici olarak çalıştır seçeneği seçilmelidir. Karşımıza çıkan komut penceresine RegSvr32 C:\Windows\System32\xinput1_3.dll komutu yazılarak enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemin amacı Windows kayıt defterine DLL dosyasının işlenmesidir. Ardından işlemlerin tamamlanabilmesi için bilgisayar kapatılıp tekrardan açılmalıdır. İşletim sistemi 64 BİT ise aynı şekilde arama kutucuğuna CMD yazılıp yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklanmalıdır. Tekrar karşımıza çıkan siyah ekranlı komut penceresine RegSvr32 C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll yazılır enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlem sonucunda da Windows kayıt defterine Xınput1_3.dll dosyası işlenmiştir. İşlem sonucunda bilgisayar tekrar yeniden başlatılmalıdır.