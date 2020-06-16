XPG ve GIGABYTE Intel Z490 ve AMD B550 platformlarında limitleri zorladı

Geçtiğimiz haftalarda MSI anarkartlarda yaptığı testlerle 5000MHz frekansına ulaşan marka, bu kez de GIGABYTE marka anakart modellerinde yüksek saat hızları elde etmeyi başardı. Yeni nesil anakart platformlarının tanıtılmasının ardından bu platformlarda en iyi performansı gösterecek bellekler üzerinde çalışmaya başlayan XPG, bu alandaki çalışmalarının sonuçlarını almaya başladı. Markanın GIGABYTE ile ortaklaşa yaptığı testlerde XPG SPECTRIX D50 DDR 4 RAM’ler hem Intel Z490 hem de AMD B550 platformlarında performans, istikrar ve hız aşırtma (overclock) testlerinden tam not aldı.

GIGABYTE ile işbirliği içinde testleri gerçekleştiren XPG Overclocking Lab (XOCL) hız aşırtma yaparak, XPG SPECTRIX D50 bellek modülünü GIGABYTE Z490 AORUS XTREME WATERFORCE anakart üzerinde 4800MHz hızında çalıştırmayı başardı. Farklı GIGABYTE anakart modelleri ile testleri tekrarlayan XOCL ekibi tüm modellerde benzer sonuçlar elde etti.

Testlerde kullanılan XPG DDR4 bellek modelleri şunlardı:

SPECTRIX D50, D60G, D80, D41 ile GAMMIX D30 ve D10.

Belleklerin test edildiği Intel yonga setli GIGABYTE anakart modelleri ise şöyleydi:

Z490 AORUS XTREME, AORUS MASTER, AORUS ULTRA, AORUS PRO AX, AORUS ELITE AC, AORUS ELITE, VIOSON G

Öte yandan AMD yonga setli GIGABYTE anakartlar ise AMD B550 AORUS MASTER, AORUS PRO AC, AORUS PRO ve VISION D modellerinden oluştu.

Tüm XPG bellek modelleri mükemmel sinyal aktarımı, ürün güvenilirliği ve istikrarlı çalışma sağlaması için yüksek kaliteli yongalar ve ısı dağıtıcılar kullanılarak üretiliyor. Böylece ürünlerin performansı ve kullanım ömrü artırılmış oluyor. Ayrıca, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 teknolojisini destekleyen XPG bellekler, hız aşırtma işlemini zahmet olmaktan çıkarıp kolay ve güvenli biçimde yapma imkânı veriyor.