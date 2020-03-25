Yapay Zeka ve Robotlar Bakın Neler Yapacak!

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Teknoloji alanında yapay zeka ve robotların hayatımıza neleri getirip götürebileceği hususunda dünyada da tam bir görüş birliği yok. Olayın olumlu tarafından bakarsanız; günlük yaşamda bize zaman kaybettiren ve yapmakta zorlandığımız bir çok şeyi artık çok daha hızlı çok daha rahat bir şekilde yapabileceğimiz aşikar.

Yapay zeka teknolojisinin doğru kullanılması önemli!

Ancak son birkaç yıla baktığımızda hayatımızda artan teknolojinin yaşamamız içerisindeki yaşanılacak süreyi arttırması planlanırken; yanlış kullanımı sebebiyle azalttığını dahi söyleyebiliriz. Örneğin cep telefonlarımızda kullandığımız mobil uygulama ve yazılımlarla bir çok şeyi çok daha rahat yapabiliyoruz. Banka ödemelerimizi gerçekleştirebiliyor; arkadaşlarımızla bile görüşebiliyoruz. Ancak bunlar zamanla o kadar fazlalaşıyor ki her birine harcadığımız zaman giderek artıyor. Bu da belki birkaç yıl önceye göre kendimize ayırdığımız zamanların azaldığını gösteriyor. Artık telefonlarımızdan ayırmadığımız gözümüz; değişen vücut şeklimiz hatta gerçek psikolojimizn dahi farkına varamıyoruz. Bu sebeple teknolojinin gelişmesi ile birlikte onun doğru ve yerinde kullanılması da çok önemli. Aynı durum robot ve yapay zeka teknolojileri için de geçerli.

Yapay zeka kendimize ayırdığımız zamanlardan mı çalacak?

Bugün hayatımızın birçok alanında yapay zeka ve robotik teknolojilerden yararlanıyoruz. Örneğin işyerlerimizde kullandığımız kurumiçi yapay zekalı botlar sayesinde 10 yıl öncesine göre bir günde 4-5 kat daha fazla iş çıkarıyoruz. Ancak işyerinde iş yoğunluğu olarak rahatladığımızı kim söyleyebilir? Yani kısacası yapay zekanın gelecekte bize kendi niteliklerimizi ortaya çıkarmak ve daha insani işlerle uğraşmamızı sağlayacak zamanı vereceği söyleniyor. Ancak gerçekten yaşamamız için daha fazla zaman sağlayıp sağlamayacağı ise tam bir muamma.

Robotlar ve yapay zeka ile ilgili işsizlik endişeleri de var. Mevcut iş kollarının büyük bir bölümünün gelecekte yok olacağı kesin. Fakat ortaya çıkacak yeni teknolojiyi ve bunları yönetecek yeni iş alanlarının da oluşacağı belirgin. Hatta yeni birçok meslek oluşmaya başladı bile. Yapay zeka ve robot teknolojileriyle ilgili üniversiteler açıldı; birçok okulda da bu alanda bölümler ve dersler eklendi. Mevcut bilgiyi işleyip, bunu yapay zekanın kullanacağı şekilde kodlayabilecek yeni insanlara ihtiyaç olacağı da belli. Bu alanda da yeni imkanlar oluşmaya başladı.

Tüm bu teknolojik gelişmeler doğrultusunda; yapay zeka ya da robotlardan korkmak yerine kaçışı olmayan bu sürece kendimizin nasıl adapte olacağını düşünmemiz çok daha doğru olacaktır.