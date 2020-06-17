Yeni nesil banyolar akıllı klozet teknolojisi ile geleceğe hazır

Geberit, İnovatif yaklaşımı ve geliştirdiği ileri teknolojilerle banyoları yeni nesil yaşam alanlarına dönüştürmeye devam ediyor. İngiliz tasarımcı Christoph Behling’in İsviçre dağlarının akıcı sularından ilhamla tasarladığı AquaClean Mera ile Geberit, kullanıcılara akıllı klozet sistemlerinden akıllı klozet kapağına kadar her türlü gereksinim için doğru çözümler sunuyor.

Optimize edilmiş üst düzey nitelikler

WhirlSpray taharet teknolojisine sahip Mera; iki püskürtme başlığı ile nazik bir temizlik sağlıyor. AquaClean Mera’nın titreşimli sprey ile daha yoğun bir temizlenme sağlayan taharet fonksiyonu, daha düşük su tüketimi avantajıyla da öne çıkıyor. Tüm detaylarında maksimum hijyen düşünülerek tasarlanan akıllı klozet, niteliklerine kadınlara özel taharet fonksiyonunu da ekleyerek yumuşak bir dokunuşu mümkün kılıyor. Püskürtme ucu püskürtme koluna entegre edilen Bide fonksiyonu, kullanılmadığında hijyenik olarak korunuyor. Öte yandan üst düzey hijyen garantisi adına asimetrik bir iç geometri sunan AquaClean Mera, sahip olduğu TurboFlush sessiz yıkama teknolojisiyle de kendi segmentindeki ürünlerden ayrılıyor.

Tüm fonksiyonlar parmakların ucunda

Geberit AquaClean Mera, kişisel ayarların yapılabildiği uzaktan kumandasıyla kullanıcı dostu olmanın yanı sıra akıllı kurutma sistemiyle farklılaşıyor. Mera‘nın klozet kapağı ısıtması isteğe bağlı ayarlanabiliyor. Yüksek kaliteli duroplast klozet kapağının yakınlık sensörleri sayesinde kullanıcı kapağa yaklaştığında en kısa sürede ısınıyor. Ürün kullanılmadığında ise bekleme moduna geçerek minimum enerji harcıyor. Kapağı otomatik olarak açılan klozet, 5 farklı yakınlık algılama ayarına sahipken kullanıcısını algılayarak ortam ışığını yakıyor. 7 farklı renk seçeneği bulunan ortam ışığının ışık yoğunluğu ise 5 kademede ayarlanabiliyor. Geberit AquaClean Mera’nın otomatik ve sessiz koku alma ünitesiyle birlikte çalışan uzun ömürlü özel seramik petek filtresi ise banyoları kötü kokulardan arındırıyor.

Geberit montaj teknolojisi sayesinde Geberit AquaClean Mera neredeyse her inşaat senaryosunda kolay montaj imkanı sunuyor. Akıllı klozet, Geberit Monolith rezervuar modüllerle kullanılabiliyorken Geberit’in üst segment banyo serisi Citterio ile de mükemmel uyum sağlıyor.