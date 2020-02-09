Teknoloji silah endüstrisini de geliştirdi!

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumda da savunma ihtiyacına yönelik çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de üretilen silahlar, olası durumlara karşı savunmamızı güçlendirmeyi hedefliyor.

Songar Silahlı Drone Sistemi

ASISGUARD firması tarafından geliştirilen SONGAR Silahlı Drone Sistemi, Türkiye için bir ilki teşkil ediyor. Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, aynı anda saldırıda bulunmaya ve savunma yapmaya olanak tanıyor. Hem gündüz hem de gece uçurulabilen drone, 10 KM mesafeye kadar görüntü aktarımı yapabiliyor. Üzerindeki 200 adet 5.56 kalibre mermiyi hedefe anlık olarak boşaltabilme özelliğine sahip olan SONGAR Silahlı Drone Sistemi, suya ve toza da dayanıklı.

Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı

Türk askerinin kuşatma esnasında en büyük yardımcısı olabilen insansız kara aracı; 1, 3 ve 6 KG gibi farklı ağırlık ve özelliklerle karşımıza çıkıyor. Anlık olarak görüntü aktarabilen ve teröristin nerede olduğunu gösterebilen araç, farklı taktiklerde kullanılabiliyor. Araç, 500 metreye kadar kontrol edilebiliyor.

Boğaç

Askerimize yük taşıma ya da tehlikeli alanda sevkiyat durumlarında yardımcı olan otonom araç, hiçbir arazi koşulunda zorlanmıyor. “Teknolojik katır” şeklinde ifade edilen araç, 1.5 ton ağırlığı taşıyabiliyor. Araç, engebeli ve tehlikeli koşullar için etkili bir çözüm oluyor.

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi

En ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayan uçuş güvertesiyle öne çıkan Anadolu Amfibi Hücum gemisi; 46 tank, 77 hafif araç ve 70 helikopter taşıyabiliyor. Savaş uçaklarının dik ve yatay bir şekilde rahatlıkla inebildiği TCG, 1 Amfibi taburu ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabiliyor. Anadolu Amfibi Hücum gemisi, hem savunma hem de saldırı imkanı sunuyor.

Koral Elektronik Harp Sistemi

Tehlikelere karşı üst düzey savunma sağlayan sistem, en önemli yerli silahlar arasında bulunuyor. Üst düzey savunma sağlayan sistem, 600 KM ötedeki füzenin bile yönünü değiştirebiliyor. Bu yönüyle “radar düşmanı” olarak anılan sistem, füze ve uçakları tehdit unsuru olmaktan çıkarıyor.

ERDAL KAPLANSEREN https://twitter.com/Kaplanseren