Telefon bağımlılığının sebebi bildirimler değil!

Araştırmaya göre insanların telefonlarına bakmaları %89 oranında bildirimlerden kaynaklanmıyor, sadece %11’lik bir kesim bildirimler sebebiyle yaptıkları şeyi bırakıp telefonlarını eline alıyor.

Aynı araştırmada sohbet gruplarının büyük bir dikkat dağıtıcı nitelik taşıdığı da gözlemlendi. Ancak telefonda en uzun vakit geçirilmesini sağlayan uygulamalar, Instagram ve Facebook olarak belirlendi.

Araştırmaya göre kullanıcıların telefonlarına bakma dürtüleri plansız ve neredeyse otomatik olarak gerçekleştiriyor. Kullanıcıların bu davranışları, sigara tiryakilerinin sigaralarını yakmalarına benzetildi.

Araştırma, 25 yaş ortalamasına sahip ve İngiltere, Almanya ve Fransa vatandaşı toplam 37 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılara günlük hayatlarını yaşarken kayıt altına almaları için kameralar verildi.

Araştırmanın sonucunda insanların telefonlarını kullanma yüzdeleri şu şekilde belirlendi:

Whatsapp %22

(Bildirim var mı diye) kilit ekranını kontrol etme %17

Instagram %16

Facebook %13

E-Posta %6

Aramalar %1