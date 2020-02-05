Telefonunuzun SAR değerini biliyor musunuz?
Akıllı telefonların SAR (Specific Absoration Rate) değeri, “özgül soğurma değeri” anlamına geliyor. Değer büyüdükçe telefonun vücuda yaydığı radyasyon miktarı artıyor ve sağlık açısından büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bilim insanlarına göre SAR değerinin 1,0 W/kg ve altında olması gerekiyor. Çevreci organizasyonlar, SAR değerinin 0,60 watt (W) değerinin altında olması gerektiğini savunuyor. Peki siz kullandığınız akıllı telefonun SAR değerini biliyor musunuz?
SAR değerini telefonunuzun Ayarlar bölümündeki Yasal Bilgilendirme menüsünden RF (Radyo Frekansı) başlığından, kullanım kılavuzundan ve üreticilerin web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Ocak 2020 itibariyle, en popüler 15 telefonun SAR değerleri ise şöyle:
Samsung Galaxy Note 8
Baş: 0,173 W/Kg
Vücut: 1,290 W/Kg
Samsung Galaxy Note 10+ Exynos
Baş: 0,187 W/kg
Vücut: 1,404 W/kg
Samsung Galaxy M10
Baş: 0,237 W/Kg
Vücut: 1,532 W/kg
Galaxy S10+
Baş: 0,411 W/kg
Vücut: 1,040 W/kg
Huawei P30 Pro
Baş: 0,640 W/kg
Vücut: 0,990 W/kg
Samsung Galaxy Note9
Baş: 0,381 W/Kg
Vücut: 1,509 W/Kg
Huawei Mate 20 Pro
Baş: 0,400 W/kg
Vücut: 0,960 W/kg
Xiaomi Redmi 6
Baş: 0,550 W/kg
Vücut: 1,417 W/kg
Huawei P30 Pro
Baş: 0,64 W/kg
Vücut: 0,99 W/kg
Honor 8X
Baş: 0,720 W/kg
APPLE iPhone 11
Baş: 0,95 W/kg
Vücut: 0,99 W/kg
iPhone 11 Pro Max
Baş: 0,95 W/kg
Vücut: 0,99 W/kg
Oneplus 7T
Baş: 1,04 W/kg
Vücut: 1,4 W/kg
Oneplus 7T
Baş: 1,04 W/kg
Vücut: 1,4 W/kg
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