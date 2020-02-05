Telefonunuzun SAR değerini biliyor musunuz?

SAR değerini telefonunuzun Ayarlar bölümündeki Yasal Bilgilendirme menüsünden RF (Radyo Frekansı) başlığından, kullanım kılavuzundan ve üreticilerin web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Ocak 2020 itibariyle, en popüler 15 telefonun SAR değerleri ise şöyle:

Samsung Galaxy Note 8

Baş: 0,173 W/Kg

Vücut: 1,290 W/Kg

Samsung Galaxy Note 10+ Exynos

Baş: 0,187 W/kg

​Vücut: 1,404 W/kg

Samsung Galaxy M10

Baş: 0,237 W/Kg

Vücut: 1,532 W/kg

Galaxy S10+

Baş: 0,411 W/kg

Vücut: 1,040 W/kg

Huawei P30 Pro

Baş: 0,640 W/kg

Vücut: 0,990 W/kg

Samsung Galaxy Note9

Baş: 0,381 W/Kg

Vücut: 1,509 W/Kg

Huawei Mate 20 Pro

Baş: 0,400 W/kg

Vücut: 0,960 W/kg

Xiaomi Redmi 6

Baş: 0,550 W/kg

Vücut: 1,417 W/kg

Huawei P30 Pro

Baş: 0,64 W/kg

​Vücut: 0,99 W/kg

Honor 8X

Baş: 0,720 W/kg

APPLE iPhone 11

Baş: 0,95 W/kg

​Vücut: 0,99 W/kg

iPhone 11 Pro Max

Baş: 0,95 W/kg

​Vücut: 0,99 W/kg

Oneplus 7T

Baş: 1,04 W/kg

​Vücut: 1,4 W/kg

Oneplus 7T

Baş: 1,04 W/kg

​Vücut: 1,4 W/kg

Erdal Kaplanseren

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