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    05.01.2021 - 11:33 |

    Tesla 2020'de neredeyse 500.000 bin adet araç sattı

    Tesla, 2020 yılı içinde resmi rakamlara göre 499.550 araç satarak 2019’a göre %36’lık bir artış gösterdi ve Elon Musk’ın beş yıldan uzun süredir hedeflediği yıllık satış miktarından sadece 450 adet araç geride kaldı.

    Tesla 2020'de neredeyse 500.000 bin adet araç sattı

    Firma, 2020 yılı içinde 509.737 adet araç ürettiklerini açıkladı.

    Firma, 2020’nin son çeyreğinde üretim ve satışı artırarak bu sayıya ulaştı. Tesla, yılın son çeyreğinde 180.570 adet araç satarak kendi çeyrek rekorunu kırdı ve önceki çeyrekten %30 daha fazla satış gerçekleştirdi. Firmanın üretim ve satış göstergesinin artışında yeni Model Y’nin piyasa sürülmesinin ve Çin’deki yeni fabrikanın hizmete girmesinin de etkisi var.

    Tesla için yılda 500.000 araç üretmek ve satmak, daha birkaç yıl öncesine kadar imkânsız bir hedef olarak görülüyordu. Ancak CEO Elon Musk, 2015 yılında yaptığı açıklamada firmanın 2020’de yarım milyon adet araç üreteceğini tahmin etmişti. O dönemde 2010 yılı verileriyle karşılaştırma yapan Musk, “2010 yılında, yılda sadece 600 adet araç üretebiliyorduk. Şimdiyse üç günde 600 araç üretebiliyoruz. Dolayısıyla beş yıl sonra yılda 500.000 araç üretebileceğimizi görebiliyorum,” demişti.

     

     

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