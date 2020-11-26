TikTok epilepsi nöbetlerini önleyen bir seçenek geliştirdi

Yeni özelliğin adı Hepsini Geç ve birkaç hafta içinde uygulamaya geçilecek. Epilepsi yardım dernekleri, diğer sosyal medya platformlarının da bu uygulamayı örnek almalarını umut ediyor.

Karşılarına epilepsi nöbetlerini tetikleyebilecek videolar çıkan kullanıcılar, gelecekte bu tip videoların hepsini geçmelerini sağlayacak bir bildirim alacak ve seçim yapabilecek.

TikTok, platformlarını herkesin gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için böyle bir uygulamaya geçtiklerini açıkladı.