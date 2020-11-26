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    HaberlerTeknoloji Haberleri TikTok epilepsi nöbetlerini önleyen bir seçenek geliştirdi
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    26.11.2020 - 12:35 |

    TikTok epilepsi nöbetlerini önleyen bir seçenek geliştirdi

    TikTok, epilepsi hastalığı bulunan kişilerin nöbetlerini tetikleyebilecek videoların otomatik olarak geçilmesini sağlayan bir özellik geliştirdi. Sosyal medya platformu, birkaç ay önce de parlak ışıklar gibi epilepsi nöbetlerini tetikleyebilecek unsurlar bulunduran videoları özel bir etiketle göstermeye başlamıştı.

    TikTok epilepsi nöbetlerini önleyen bir seçenek geliştirdi

    Yeni özelliğin adı Hepsini Geç ve birkaç hafta içinde uygulamaya geçilecek. Epilepsi yardım dernekleri, diğer sosyal medya platformlarının da bu uygulamayı örnek almalarını umut ediyor.

    Karşılarına epilepsi nöbetlerini tetikleyebilecek videolar çıkan kullanıcılar, gelecekte bu tip videoların hepsini geçmelerini sağlayacak bir bildirim alacak ve seçim yapabilecek.

    TikTok, platformlarını herkesin gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için böyle bir uygulamaya geçtiklerini açıkladı.

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