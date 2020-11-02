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    HaberlerTeknoloji Haberleri TikTok fenomenleri Trump’ın koyduğu yasağı mahkemede kaldırttı
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    02.11.2020 - 10:26 |

    TikTok fenomenleri Trump’ın koyduğu yasağı mahkemede kaldırttı

    TikTok, Trump hükümetinin uygulamaya Amerika’da koydurttuğu yasağa karşı zafer kazandı. Daha doğrusu bu zaferi TikTok kullanıcıları kazandı. Pennsyvania’daki bir federal hakim, TikTok’un 12 Kasım’dan itibaren ülkede kullanılmasını yasaklayacak tedbir kararının hükmünü geçersiz kıldı.

    TikTok fenomenleri Trump’ın koyduğu yasağı mahkemede kaldırttı

    Söz konusu davayı TikTok değil, her birinin ayrı ayrı milyonlarca takipçisi bulunan üç TikTok fenomeni açtı. Douglas Marland (2.7 Milyon Takipçi), Alec Chambers (1.8 milyon takipçi) ve Cosette Rinab (2.3 milyon takipçi) isimli fenomenler, tedbir kararının yürürlüğe girmesi durumunda takipçileriyle olan bağlantılarını kaybedeceklerini ve TikTok’un kendilerine sağladığı profesyonel iş fırsatlarına erişimlerinin yok olacağını savundu. Bu da fenomenlerin marka sponsorluklarını ve gelirlerini yitirecekleri anlamına geliyordu.

    Bu dava, ABD mahkemelerinin TikTok konusunda Trump hükümeti aleyhinde karar verdiği ilk örnek değil. Geçen ay da Washington’daki bir hakim, ABD’deki App Store ve Google Pay Store’dan uygulamanın kaldırılmasını hükmeden kararı geçersiz kılmıştı. Ancak bu karar, 12 Kasım’da yürürlüğe girecek yasağı kapsamıyordu.

     

     

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