TikTok silinen içerikleri bildirimle haber verecek

Son geliştirilen uygulama TikTok kullanıcısına içerikleri silindiğinde haber verecek ve hangi kuralın ihlal edildiğini açıklayacak.

Bundan sonra kullanıcılar uygulamanın içinde silinen içeriklerinin yükleme tarihlerini, hangi kuralın ihlal edildiğini görebilecek ve topluluk kuralları sayfasına giden bağlantıyı alacaklar.

Eğer videonun içeriğinde kişinin kendine zarar vermesi ya da intihar benzeri eylemler bulunursa, TikTok programı ayrıca ek bir bildirimle kullanıcıyı konunun uzman kurumlarına da yönlendirecek. Kullanıcıların yönlendirileceği kurumlar telefon destek hatları değil sivil toplum kuruluşları olacak.

Facebook ve Instagram’ın bu tip durumlara karşı çok daha güçlü bir sistemi ve yönlendirdikleri çok daha çeşitli kurumlar bulunuyor.

TikTok kullanıcıları geçmişte içeriklerinin habersiz bir şekilde silinmesinden şikayet ediyordu. Programın kullanıcı sayısı arttıkça silinen içerikler de arttı. TikTok, 2020’nin ilk yarısında kural ihlali dolayısıyla 104 milyon içeriğin silindiğini açıklamıştı. Bu rakam 2019’un ikinci yarısında açıklanan 49 milyon içerik silinmesinden çok daha fazla.

TikTok, bu şekilde içerik silinmesinin sebebi daha önce net bir şekilde açıklanmadığı için kafaları karışan ve tepki gösteren kullanıcıların gönlünü almayı planlıyor.