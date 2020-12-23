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    HaberlerTeknoloji Haberleri TikTok'un Son Özelliği 2020'de en beğendiğiniz videoları yeniden izlemenizi sağlayacak
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    23.12.2020 - 16:27 |

    TikTok'un Son Özelliği 2020'de en beğendiğiniz videoları yeniden izlemenizi sağlayacak

    TikTok uygulamasında daha sonra izlemek istediğiniz hoşunuza giden videolara beğeni vererek profilinizde yeniden izleyebilirsiniz.

    TikTok'un Son Özelliği 2020'de en beğendiğiniz videoları yeniden izlemenizi sağlayacak

    TikTok, bitmek üzere olan yılı kutlamak için tarihinde ilk kez yılın özeti özelliğini kullanıcılara özel hale getiriyor.

    Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında geçtiğimiz 12 ayda beğendikleri bütün videolardan kendilerine özel bir klip ve beğendikleri videoların tipinde, dünya çapında çok izlenen birkaç klip daha izleyecek.

    Uygulamayı güncelleyip son sürüme yükselttikten sonra izlenebilecek video, uygulamanın Keşfet bölümünde bulunacak. Aynı bölümde Dünya çapında Top 100 listesi de görüntülenebilecek.

     

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