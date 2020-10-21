Tire (Eksi) Ve Alt Tire İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (-) (_) Tire İşareti Yapımı

Bilgisayarlar günümüzde pek çok alanda kullanılan elektronik ürünlerdir. Bu nedenle pek çok sayı, harf veya simgeler klavyeler sayesinde oluşturulabilir. Bunlardan birisi de eksi işareti olan tire ve alt tire işaretleridir.



Tire (Eksi) ve Alt Tire İşareti Nasıl Yapılır?



Bilgisayarlarda klavye üzerinden alt tire işaretini oluşturmak için birkaç tuşa aynı anda basılması gerekir. Bilgisayar klavyelerinde bulunan Shift tuşuna basılı tutarak Backspace tuşunun yanında bulunan çizgi işaretine basmanız alt tire oluşturmanızı sağlayacaktır.



Aynı zamanda matematikte çok sık kullanılan eksi işaretini de klavye üzerinden oluşturmak mümkündür. Bunun için numara tuşlarının bulunduğu alanda eksi işaretine basarak oluşturabilirsiniz. Klavye üzerinde numara tuşları bulunmuyor ise karakter eşlem tablosu açılmalıdır.



Başlat düğmesi, tüm programlar, donatılar, sistem araçları ve karakter eşlem adımlarını takip ederek karakter eşlem tablosunu açabilirsiniz. Bu tabloda U+002D kodu ile eksi işaretini U+005F ile alt tire işaretini alabilirsiniz. Bunun dışında en kolay yol ise CTRL+C ile işareti kopyalamak ve CTRL+V ile de yapıştırmak olacaktır. Kopyaladığınız simgeyi istediğiniz alana bu şekilde yapıştırabilirsiniz.