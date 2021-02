TOBB ve Global AI Hub'dan 'yapay zeka projesi'

TOBB ve Global AI Hub'un Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi tanıtıldı - Proje kapsamında 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verilmesi planlanıyor - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Temel olarak Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada iş dünyası olarak yapay zeka konusunu önemsediklerini söyledi.

Yapay zekanın hayatı, ekonomiyi, iş yapma biçimlerini beklediklerinden daha hızlı şekilde dönüştüreceğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu dönüşümü sürükleyecek olanın da özel sektör ve KOBİ'lerin olacağını anlattı.

Hisarcıklıoğlu, verinin artık en önemli zenginlik kaynağı olduğunun altını çizerek, "Bugün internetten aldığınız her üründe, tıkladığınız her linkte, beğendiğiniz her fotoğrafta aslında veri üretiyorsunuz. Bu oluşan veri o kadar büyük ki bir kişinin klasik yöntemlerle bu veriyi tek başına analiz etmesi çok zor. İşte yapay zeka, bu oluşan büyük veriyi anlamaya, analiz etmeye, sonuç çıkarmaya ve yol göstermeye yardımcı oluyor." dedi.

Türkiye'de yapay zeka teknolojisi alanında faaliyet gösteren gençlerin sayısının artırılması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, böylelikle hem yapay zeka ekosisteminin büyüyeceğini hem de şirketlerin ve kurumların yapay zekanın imkanlarından daha çok yararlanmalarının sağlanacağını dile getirdi.

Yapay zeka dönüşümü

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yapay zeka ile entegre olmamak gibi bir seçeneğinin olmadığını ifade ederek, "Yapay zeka ile entegre olmayan her sistem bu yolda mutlaka kaybedecek. Hedef çok hızlı ilerliyor. Bu konuda teknoloji gelişsin, biz uzaktan izleyelim gibi bir seçeneğimiz yok. Bu teknolojiyi hem çok yakından takip etmeli hem de yapay zeka dönüşümüne öncülük etmeliyiz." diye konuştu.

Yapay Zeka Eğitim ve Farkındalık Projesi'yle çalışanlara, üniversite ve lise öğrencilerine, özellikle de meslek lisesi öğrencilerine yapay zeka eğitimleri vereceklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, yapay zeka dönüşümüne öncülük edeceklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, proje kapsamındaki eğitim programlarının, teknik ağırlıklı ve farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimler şeklinde uygulanacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik ağırlıklı eğitimlerde lise, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine kademeli olarak 'Python'a Giriş' ve 'Makine Öğrenmesine Giriş' kursları verilerek, temel yapay zeka uygulamaları ile tanışmalarını sağlayacağız. Farkındalık oluşturmaya yönelik eğitimlerde ise girişimcilere, şirketlere, KOBİ'lere, öğretim üyeleri ile lise ve meslek lisesi öğretmenlerine yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu teknolojileri eğitimleri vereceğiz. Eğitimler ve beraberinde düzenlenecek webinarlar ile katılımcılara bu teknolojiler ve kendi alanlarına nasıl entegre edebilecekleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Temel olarak proje kapsamında vereceğimiz eğitimler ile kalifiye insan gücünü artırmak ve yapay zeka ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üstelik tüm bu eğitimlere katılmak isteyen gençlerimiz ücretsiz olarak bu imkandan yararlanabilecek."

Hisarcıklıoğlu, proje kapsamında 50 bin kişiye ücretsiz olarak yapay zeka eğitimleri vermeyi planladıklarına işaret ederek, eğitimi başarıyla tamamlayan gençlerin TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Global AI Hub'tan sertifika alacaklarını sözlerine ekledi.