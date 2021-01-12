Trump destekçilerinin Twitter merkezindeki eylemine sadece bir kişi katıldı

Bu sosyal medya sitelerinden biri de Twitter’dı. Trump taraftarları, bir araya geldikleri bir forumda durumdan hoşnutsuzluklarını göstermek için Twitter’ın San Fransisco’daki merkezinde eylem yapma planları yaptılar. Twitter’ın San Fransisco merkezinin içinde pandemi sebebiyle şu anda kimse bulunmuyor ancak polis, herhangi bir olaya tedbir olarak binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış durumda.

Trump taraftarlarının planladığı organize protestoya, forumda yazılanların aksine sadece bir kişi katıldı. Protestoyu görüntülemek için olay yerine gelen basın mensuplarına tek başına poz veren Rebecca Brooks isimli kadın, Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’i “muhafazakar sesleri susturmakla” itham etti. Ardından kendi başına alkış eylemi yaptı ancak karşılığında oradan geçmekte olan iki kişi, Twitter lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.