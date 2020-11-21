Trump’ın Twitter hesabının hacklendiği iddiası araştırılıyor

Ancak bu iddialar, Beyaz Saray’dan gelen yalanlama ve Twitter’ın da ABD başkanının hesabında herhangi bir hack girişiminin izine rastlanmadığının ifade etmesiyle rafa kalkmıştı. Ancak Gevers, iddiasını destekleyecek yeni bilgiler verdi.

Gevers’ın hangi bilgileri ele geçirdiği bilinmiyor ancak teoride eğer hesaba gerçekten giriş yaptıysa, ABD Başkanı’nın bütün özel mesajlarını, işaretlediği bütün tweetleri hatta engellediği hesapları bile görebilmesi gerekiyor. Twitter’ın ayarlarında hesaptaki fotoğraf ve videolar da dahil bütün verilerin indirilmesini sağlayan seçenek de düşünülünce, Gevers’ın sorgusu sırasında hangi bilgileri açığa çıkacağı merak ediliyor. Gevers, daha önce iddialarını desteklemek için ABD başkanın profil bilgilerini değiştirirken aldığı bir ekran görüntüsünü paylaşmıştı.