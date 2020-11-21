Trump’ın Twitter hesabının hacklendiği iddiası araştırılıyor
Hollanda polisi, Amerikan başkanının Twitter hesabına şifresini tahmin ederek girdiğini idda eden güvenlik araştırmasını sorguya çekti. Victor Gevers isimli kişi, Trump’ın seçim sloganı olan Make America Great Again sözünün baş harfleriyle oluşturulmuş MAGA2020! şifresiyle hesaba giriş yaptığını açıklamıştı.
Ancak bu iddialar, Beyaz Saray’dan gelen yalanlama ve Twitter’ın da ABD başkanının hesabında herhangi bir hack girişiminin izine rastlanmadığının ifade etmesiyle rafa kalkmıştı. Ancak Gevers, iddiasını destekleyecek yeni bilgiler verdi.
Gevers’ın hangi bilgileri ele geçirdiği bilinmiyor ancak teoride eğer hesaba gerçekten giriş yaptıysa, ABD Başkanı’nın bütün özel mesajlarını, işaretlediği bütün tweetleri hatta engellediği hesapları bile görebilmesi gerekiyor. Twitter’ın ayarlarında hesaptaki fotoğraf ve videolar da dahil bütün verilerin indirilmesini sağlayan seçenek de düşünülünce, Gevers’ın sorgusu sırasında hangi bilgileri açığa çıkacağı merak ediliyor. Gevers, daha önce iddialarını desteklemek için ABD başkanın profil bilgilerini değiştirirken aldığı bir ekran görüntüsünü paylaşmıştı.