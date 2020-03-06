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    06.03.2020 - 16:51 |

    Türk oyun pazarına büyük yatırım

    Türkiye oyun bilgisayarı pazarına yeni giriş yapan Game Garaj, oyun severlere kesintisiz, erişilebilir ve yüksek performanslı oyun bilgisayarları sunuyor.

    Türk oyun pazarına büyük yatırım

    Game Garaj, oyuncuların farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Aquarius, Pollux, Skywalker ve Phantom model masaüstü bilgisayarlarını sunuyor. Bunun yanında diledikleri yerde oyun oynamayı isteyenlere de Blaster serisi notebook ürün ailesini tanıtan Game Garaj, tüketicilere oyun bilgisayarlarını ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme olanağı sağlıyor.

    Öncesinde Asus Sistem İş Grubu Türkiye, İsrail ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevinde bulunan, Game Garaj’ın kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü Bora Aras, Game Garaj markasının Türkiye pazarında önemli bir boşluğu dolduracağını ve tüketici odaklı yaklaşım ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

    Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Can, yaptığı açıklamada, Bilişim Sektöründeki bilgi ve birikimleri ile adından çok söz ettirecek bir markayı Türk oyun severlere sunmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilerleyen süreçte ürün ailesini genişleterek, oyuncular için önemli bir adres olmayı planladıklarını dile getirdi.

     

     

    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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