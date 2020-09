Turkcell'in yeni ürünü TV+ Ready ile içerikleri her yerden izleme seçeneği geldi

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tüm operatörlerin abonelerine açık olan, taşınabilir ve HDMI girişli herhangi bir televizyona takılınca hazır hale gelen TV+ Ready'nin içinde bulunan TV+ Premium paket sayesinde 5 binden fazla film, dizi ve spor içeriği izlenebilecek.

TV+, izleyicilerin istediği an istediği yerden keyifle televizyon izleyebilmesi için TV+ Ready ile farklı bir izleme deneyimi sunarken, cihazı dileyen herkes rahatlıkla kullanabiliyor.

Taşınabilir TV+ Ready cihazını, kablosuz interneti olan her yerden HDMI girişli bir televizyona taktıktan sonra canlı televizyon kanallarının yanı sıra "Venom", "The Son" ve "Wild District" gibi dünya çapında ses getirmiş 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor.

TV+ Ready ile dünyanın en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün oluyor.

"DİJİTAL SERVİSLER YÜZDE 23 BÜYÜDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TV+ Ready ile televizyon izleme deneyiminin tamamen değişeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital servisler, 2020'nin ilk yarısında yıldan yıla yüzde 23 büyüdü. Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve bu tüketimle birlikte değişen alışkanlıkları Turkcell olarak yakından takip ediyoruz. Bu gelişmeleri izleyerek Turkcell mühendislerinin geliştirdiği dijital servislerimizin günden güne büyüdüğünü görüyor ve ne kadar doğru noktalara yatırım yaptığımızı bir kez daha fark ediyoruz.

Televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren TV+ ise izleyicilere sunduğu zengin içeriği ile çok sevilen ve takip edilen uygulamalarımızdan biri. Şimdi bu uygulamamız için yine Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye'de bir ilke imza atan TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin alışkanlıklarını, taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, TV+ Ready'nin içinde tek paket olan TV+ Premium, paket dahil 12 ay 69 TL, 24 ay ise 49 TL'lik ödeme seçeneği sunuyor.