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    31.12.2020 - 12:40 | | AA

    'Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi'

    Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, 2020'nin 11 ayında başvuruların yerli patentte yüzde 11, tasarımlarda yüzde 10, markada yüzde 27 ve faydalı modelde yüzde 26 arttığını bildirdi.

    'Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi'

    Asan, Kurumun 2020 yılı çalışmalarıyla Türkiye'nin  sınai mülkiyet alanındaki son durumunu değerlendirdi.

    Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen TÜRKPATENT'te  işlerin aksamadığına dikkati çeken Asan, "Hızlı bir şekilde dijital platformlara  geçip, eğitimlerimiz başta olmak üzere yeni ürünleri devreye alarak yüz yüze  yaptığımız tüm etkinlikleri video konferans sistemiyle aksatmadan yürüttük."  dedi.

    Asan, bu dönemde kurum personelinin yüzde 90'ının da uzaktan  çalıştığını ifade ederek, personelin performansında yüzde 40'a yakın artış  olduğunu ve ortaya konan verimlilik açısından da yılın başarılı geçtiğini  söyledi.

    TÜRKPATENT'in ülkede dijitalleşme alanında öncü kurumlardan biri  olduğuna işaret eden Asan, "Yaklaşık 10 yıldır bütün başvuruları çevrim içi alan  bir kurumuz. Bu sene Elektronik Başvuru Sistemi'ni (EPATS) geliştirdik ve  başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladık. 180'in üzerinde hizmetin  tamamını, e-Devlet üzerinden Türkiye'nin her yerine vermekteyiz." diye konuştu.

    "2021 İÇİN OLUMLU BİR GÖSTERGE"

    Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl  geçirdiğini vurgulayarak, "Kovid-19 salgını sebebiyle birçok ülkede sınai  mülkiyet alanındaki başvurularda büyük düşüşler yaşandı. 2020'nin 11 ayına  baktığımızda başvurular yerli patentte yüzde 11, tasarımlarda yüzde 10, markada  yüzde 27 ve faydalı modelde yüzde 26'nın üzerinde arttı." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de girişimcilerin salgına rağmen sınai mülkiyet konusuna çok  önem verdiğini belirten Asan, bunun 2021'e yönelik de olumlu bir gösterge  olduğunu dile getirdi.

    "TÜRKİYE DÜNYADA İLK 10'DA"

    Asan, kendilerinin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının  istatistikleri kapsamında ulusal sınai mülkiyet başvurularında Türkiye'nin  durumuna ilişkin bilgi verdi.

    Türkiye'nin geçen yıl tasarımda 6, markada 8, patentte 14. sırada  olduğunu aktaran Asan, şöyle devam etti:

    "Genel sıralamada ilk 10'da yer alıyoruz. Bir önceki yıl 11'inci  sıradaydık. Uluslararası patent başvurularında da Türkiye geçen yıl yüzde 47'lik  oranla patent başvurularını en çok artıran ülke oldu. 2058 başvuruyla da dünyada  13'üncü sırada yer alıyoruz. Türkiye'den şirketlerin yurt dışında yaptığı marka  başvurularında yüzde 38 artışla yine dünyada birinciyiz."

    Asan, bu alanda daha önce Türkiye'nin önünde olan İspanya, Hindistan,  Brezilya, Rusya, Endonezya, İsrail, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerin  geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "TÜRKPATENT, 2017’den bu yana Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri  Mülkiyet Teşkilatı nezdinde hizmet veren 23 uluslararası otoriteden biridir.  2020'nin 8 aylık rakamlarına baktığımızda, düzenlediğimiz PCT raporu açısından  Türkiye 9'uncu sırada bulunuyor. 2021'de Türkiye'nin ilk 7'ye gireceğini  düşünüyorum."

     

     

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