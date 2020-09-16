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    HaberlerTeknoloji Haberleri Türksat 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek
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    16.09.2020 - 15:28 | | DHA

    Türksat 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek

    ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım’da Türk uydusu Türksat 5A’yı uzaya gönderecek.

    Türksat 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek

    Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrikayı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, ABDnin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan 30 Kasım 2020 tarihinde uzay yolculuğuna başlayacak.

    ULAŞTIRMA BAKANI DUYURDU

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceXin 30 Kasımdaki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiyemizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz dedi.

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