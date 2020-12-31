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    31.12.2020 - 12:35 | | AA

    Türksat ile Discovery ortaklÄ±ÄŸÄ± 3 yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±!

    TÃ¼rksat ve Discovery arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmayla Discovery kanallarÄ± Discovery Science, ID, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarÄ± KabloTV'deki yayÄ±nlarÄ±na 3 yÄ±l daha devam edecek.

    Türksat ile Discovery ortaklÄ±ÄŸÄ± 3 yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±!

    TÃ¼rksat AÅž'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rksat KabloTV mÃ¼ÅŸterileri,ÂDiscovery Channel'Ä±n "AltÄ±n PeÅŸinde", "Ä°ÅŸte SÃ¼rat Ä°ÅŸte Ses", "Ã–lÃ¼mcÃ¼l Av", ID'ninÂ  "Jeffrey Eppstein'Ä± Kim Ã–ldÃ¼rdÃ¼?", "Ä°hanet ve Kan BaÄŸlarÄ±", "Discovery Science'Ä±nÂ  Evrenin Ä°ÅŸleyiÅŸi", "Nasa'nÄ±n AÃ§Ä±klanamayan DosyalarÄ±" ve "Tarihe YakÄ±ndan BakÄ±ÅŸ"Â  gibi programlarÄ±na 3 yÄ±l daha eriÅŸebilecek.

    Bu iÃ§eriklerin yanÄ± sÄ±ra, mÃ¼ÅŸteriler Eurosport kanallarÄ± tarafÄ±ndanÂ  yayÄ±nlanacak, dÃ¼nyanÄ±n en prestijli spor etkinliklerinden biri olan AvustralyaÂ  AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nÄ±, Tokyo 2021 Yaz OlimpiyatlarÄ±'nÄ± ve Tour de FranceÂ  bisiklet yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da izlemeye devam edecek.

    AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TÃ¼rksat AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cenk Åžen,Â  TÃ¼rkiye'nin ilk ve tek kablolu dijital TV platformu KabloTV'nin, kullanÄ±cÄ±larÄ±naÂ  ilk gÃ¼nden beri her beÄŸeniye hitap eden zengin iÃ§erikler sunduÄŸunu bildirdi.

    Åžen, yaÅŸanan deÄŸiÅŸim rÃ¼zgarÄ±nÄ± arkasÄ±na alarak gÃ¼n geÃ§tikÃ§e geliÅŸmekteÂ  olan dijital dÃ¼nyanÄ±n gereklerini ve yenilikÃ§i hizmetlerinde en yeniyi yakalamayÄ±Â  hedefleyen KabloTV'nin, bu konuda ilklere imza atarak sektÃ¶rdeki farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  ortaya koyduÄŸunu belirterek, KabloTV mÃ¼ÅŸterilerine sunulan iÃ§eriÄŸinÂ  zenginleÅŸtirilmesi kapsamÄ±nda, belgesel severler tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takipÂ  edilecek Discovery Channel'Ä± TÃ¼rksat Kablo abonelerine ulaÅŸtÄ±ran bu anlaÅŸmadanÂ  memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.

    Discovery KÄ±demli Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BirgÃ¼l Ã–ztÃ¼rk de "TÃ¼rksat ileÂ  olan iÅŸ birliÄŸimizi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Ä°mzalanan anlaÅŸma sonucuÂ  Kablo TV aboneleri, macera, yaÅŸam tarzÄ±, suÃ§ ve spor gibi tÃ¼rleri barÄ±ndÄ±ranÂ  geniÅŸ bir iÃ§erik yelpazesine eriÅŸim saÄŸlayacaklar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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