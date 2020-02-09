TV boyutuna karar verirken sormanız gereken 4 soru

Hangi TV boyutunu satın almanız gerektiğine karar vermek onlarca marka ve model söz konusu olduğunda pek de kolay olmuyor. En çok dikkat edilmesi gereken nokta ise televizyonun boyutu.

Odaya sığar mı?

TV alışverişine başlamadan önce televizyonun nerede kalmasını istediğinize karar vermelisiniz. Televizyonu yerleştireceğiniz noktanın yüksekliği, genişliği, derinliği TV boyutu ile uymadığında sorun olabiliyor. Bazı Televizyon modelleri diğerleriyle aynı ekran boyutuna sahip olsa da fiziksel olarak daha büyük olabiliyor. Bu nedenle ekran boyutuyla değil televizyonun ölçümleriyle tercih yapmalısınız.

Stant ne kadar geniştir?

Yeni nesil televizyonların kenarlarında ayakları bulunuyor. Televizyonu yerleştirmeyi planladığınız yerde standın sığabileceği kadar geniş alan olduğuna emin olmalısınız.

Ne kadar uzakta olacaksın?

Göz rahatsızlıkları oluşma olasılığı nedeniyle televizyon ile koltuk arasındaki mesafeye dikkat etmek önem taşıyor. Koltuğunuzdan televizyona olan mesafeyi inç cinsinden ölçerek 0,84 ile çarpabilirsiniz. Böylece ekran boyutuna ulaşabilirsiniz. İdeal izleme noktası ekranı tam karşıdan gören pozisyondur. İdeal olarak ekranın orta yüksekliğinin göz düzeyinde olacağı şekilde de ayarlama yapabilirsiniz.

Bütçe kalite için yeterli mi?

Yüksek çözünürlüklü görüntülerin tadını çıkarmak büyük ekranlı ve yüksek çözünürlüklü televizyonlarla mümkün; fakat bütçe yetersiz olduğunda da kaliteden ödün vermeniz gerekmez. Bunun için bütçe ve kalite arasındaki dengeyi iyi kurabilmek gerekiyor.

ERDAL KAPLANSEREN https://twitter.com/Kaplanseren