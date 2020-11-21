21.11.2020 - 15:19 |
Twitter Fleets yüzünden yavaşladı
Twitter, geçtiğimiz hafta içinde koyulduktan 24 saat sonra yok olan tweet özelliği olan Fleets’i dünya çapında devreye sokmuştu. Yeni özelliğin hayata geçmesinden günler sonra ise platform, bazı performans sorunlarını çözebilmek için Fleets’e geçişi yavaşlattı. Twitter’ın destek hesabı, henüz Fleets özelliğini göremeyen kullanıcıların birkaç gün beklemesi gerekeceğini duyurdu.
Fleets, Instagram hikâyeleri çok andıran bir özellik ve küresel çapta hizmete girmeden önce Hindistan ve Brezilya’da test edildi. Fleets’te tıpkı Instagram hikâye özelliği gibi yazı, metin ve görsel paylaşılabiliyor, başkalarının tweetlerine yanıt verilebiliyor ve görsellerin üstüne yazı yazılabiliyor. Görünüş itibariyle de yine Instagram’ın hikaye özelliği gibi, kullanıcıların attığı fleetler yuvarlak çerçeveli profil resimleriyle simgelenerek gösteriliyor.