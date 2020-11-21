Twitter Fleets yüzünden yavaşladı

Fleets, Instagram hikâyeleri çok andıran bir özellik ve küresel çapta hizmete girmeden önce Hindistan ve Brezilya’da test edildi. Fleets’te tıpkı Instagram hikâye özelliği gibi yazı, metin ve görsel paylaşılabiliyor, başkalarının tweetlerine yanıt verilebiliyor ve görsellerin üstüne yazı yazılabiliyor. Görünüş itibariyle de yine Instagram’ın hikaye özelliği gibi, kullanıcıların attığı fleetler yuvarlak çerçeveli profil resimleriyle simgelenerek gösteriliyor.