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    HaberlerTeknoloji Haberleri Twitter'dan ABD seçimleri öncesi flaş karar
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    18.09.2020 - 04:25 | | AA

    Twitter'dan ABD seçimleri öncesi flaş karar

    Gelen son dakika haberine göre; Twitter, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi üst düzey siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarının ele geçirilme riskine karşı güvenliğini artıracağını açıkladı.

    Twitter'dan ABD seçimleri öncesi flaş karar

     

    Twitter'dan yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının siyasilerin ve gazetecilerin hesaplarını ele geçirme riskine karşı, daha gelişmiş savunma sistemleri kullanılacağı belirtildi.

    Açıklamada, seçimler öncesi ''bu tür güvenlik önlemlerinin alınmasının kritik bir önleyici adım'' olduğu ifade edildi.

    Yüksek profilli hesapların güçlü parolalar kullanmasını gerektireceği belirtilen açıklamada, Twitter'ın parolaları sıfırlamak için e-posta veya telefon numarasıyla onay gerektiren bir ayarı etkinleştireceği ve bu hesaplara ayrıca iki aşamalı kimlik doğrulama kullanmalarını tavsiye edeceği kaydedildi.

    Twitter'da daha önce aralarında ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, iş adamları Bill Gates ve Elon Musk gibi milyonlarca takipçisi bulunan bazı hesaplar ele geçirilmiş ve bu hesaplardan Bitcoin ile ilgili paylaşımlar yapılarak para gönderilmesi istenmişti.

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