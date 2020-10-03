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    HaberlerTeknoloji Haberleri 'Uçan Araba' tasarımı ile Türkiye birinciliği ödülü aldılar
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    03.10.2020 - 11:50 | | İHA

    'Uçan Araba' tasarımı ile Türkiye birinciliği ödülü aldılar

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Gaziantep'te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 yarışmasına katılan ve ödülle dönen Furkan Karaboğa, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'a ziyarette bulundu.

    'Uçan Araba' tasarımı ile Türkiye birinciliği ödülü aldılar

    Yaptıkları Uçan Araba Tasarımı ile Türkiye birincisi olan ekip içerisinde yer alan Tavşanlılı öğrencilerden Furkan Karaboğa, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz'ı ziyaret etti. Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, geçtiğimiz hafta arkadaşları ile birlikte Gaziantep'te gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 yarışmasında ödülünü İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Furkan Karaboğa'yı makamında kabul etti.

    Teknofest 2020 “Uçan Araba Tasarım İleri Kategori” dalında “Turna Teknik” ismiyle Türkiye birincisi olan ekipte yer alan ve Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Furkan Karaboğa, Kaymakam Kanyılmaz'ı ziyaret ederek yapmış oldukları Uçan Araba Tasarımı hakkında bilgiler verdi.

    Kaymakam Kanyılmaz ve ziyarette yer alan Tavşanlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy,Balıköylüler Dernek Başkanı Adnan Kahraman ve yönetimi, Tavşanlılı üniversite öğrencisi Furkan Karaboğa'ya plaket takdim ederek başarılarının devamını dilediler.

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