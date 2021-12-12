Ülke şokta! Başbakanın hesabı saldırıya uğradı

Kripto para piyasasında yatırımcılar pazar günü yaşanan siber saldırıyı konuşuyor. Hindistan Başbakanı Modi’nin Twitter hesabının bugün erken saatlerde hacklendiği ortaya çıktı.

BITCOIN TWEETİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Saldırı gerçekleştikten sonra Başbakan Modi’nin hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise kripto para yatırımcıları tarafından büyük heyecan yarattı.

Siber korsanlar Başbakan Modi’nin hesabından Hindistan’ın Bitcoin’i yasal para birimi haline getirdiğini açıkladı.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

"Hindistan resmi olarak Bitcoin’i yasal ihale olarak kabul etti. Hükümet resmi olarak 500 BTC satın aldı ve bunları ülkenin tüm sakinlerine dağıtıyor. Gelecek bugün geldi!"

Saldırganlar ayrıca Bitcoin dolandırıcılığı yapabilmek adına bir bağlantı da paylaştı.

Bu gelişmeyle birlikte Hindistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada konunun Twitter’a iletildiği ve hesabın güvenlik altına alındığı bildirildi.

Twitter’da 73 milyondan fazla takipçisi bulunan Başbakan Modi’nin hesabından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde kaldırıldı.

HİNDİSTAN YASAL DÜZENLEME GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Son haftalarda Hindistan’da kripto paralara yasaklama getirileceğine yönelik gelişmeler piyasayı sarsmıştı.

Piyasada dolaşan söylentilerin aksine Hindistan’ın kripto para birimlerini yasaklama niyetinin olmadığı sadece düzenleme yapılmasının gündemde olduğu bildirilmişti.