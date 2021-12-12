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    TeknolojiÜlke şokta! Başbakanın hesabı saldırıya uğradı
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    Ülke şokta! Başbakanın hesabı saldırıya uğradı

    Son dönemde kripto para birimlerine yönelik düzenleme getirileceği konuşulan Hindistan’da bugün yatırımcıları şaşırtan bir gelişme yaşandı. Siber korsanlar Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Twitter hesabını hackledi ve büyük yankı uyandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar…

    12.12.2021 - 15:09 | | milliyet.com.tr
    Ülke şokta! Başbakanın hesabı saldırıya uğradı

    Kripto para piyasasında yatırımcılar pazar günü yaşanan siber saldırıyı konuşuyor. Hindistan Başbakanı Modi’nin Twitter hesabının bugün erken saatlerde hacklendiği ortaya çıktı.

    BITCOIN TWEETİ ŞAŞKINLIK YARATTI

    Saldırı gerçekleştikten sonra Başbakan Modi’nin hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise kripto para yatırımcıları tarafından büyük heyecan yarattı.

    Siber korsanlar Başbakan Modi’nin hesabından Hindistan’ın Bitcoin’i yasal para birimi haline getirdiğini açıkladı.

    Yapılan paylaşım şu şekilde:

    "Hindistan resmi olarak Bitcoin’i yasal ihale olarak kabul etti. Hükümet resmi olarak 500 BTC satın aldı ve bunları ülkenin tüm sakinlerine dağıtıyor. Gelecek bugün geldi!"

    Ülke şokta Başbakanın hesabı saldırıya uğradı

    Saldırganlar ayrıca Bitcoin dolandırıcılığı yapabilmek adına bir bağlantı da paylaştı.

    Bu gelişmeyle birlikte Hindistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada konunun Twitter’a iletildiği ve hesabın güvenlik altına alındığı bildirildi.

    Twitter’da 73 milyondan fazla takipçisi bulunan Başbakan Modi’nin hesabından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde kaldırıldı.

    Ülke şokta Başbakanın hesabı saldırıya uğradı

    HİNDİSTAN YASAL DÜZENLEME GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

    Son haftalarda Hindistan’da kripto paralara yasaklama getirileceğine yönelik gelişmeler piyasayı sarsmıştı.

    Piyasada dolaşan söylentilerin aksine Hindistan’ın kripto para birimlerini yasaklama niyetinin olmadığı sadece düzenleme yapılmasının gündemde olduğu bildirilmişti.

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