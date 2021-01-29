BİST1.485-0.92EURO8.930.36USD7.370.61ALTIN438.090.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklamanın bedeli belli oldu
    ABONE OL
    29.01.2021 - 09:41 |

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklamanın bedeli belli oldu

    ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) konaklamanın bedelini açıkladı.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklamanın bedeli belli oldu

    NASA, ESA ve daha bir çok uzaj ajansından astronotlara ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bu defa turistlere ev sahipliği yapacak.

    ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, dört kişiden oluşan bir mürettebatı Ocak 2022’den önce ISS'ye göndereceğini açıkladı.

    Al Jazeera'da yer alan habere göre, turistler sekiz günlük bir konaklama için ISS'ye gönderilecek.

    Ekipte, Axiom Space’in başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, ABD'li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe bulunuyor.

    Aynı habere göre, yolculuğun bedeli ise kişi başı 55 milyon dolar yani yaklaşık 410 milyon TL.

    Mürettebatın uzay istasyonuna yolculuğu, Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile gerçekleşecek.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet Cuma namazı adım adım kılınışı...

      Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet Cuma namazı adım adım kılınışı...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

      Üretici de tüketici de şikayetçi

      Üretici de tüketici de şikayetçi

      Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

      Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

      Sıradaki Haber