Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklamanın bedeli belli oldu

NASA, ESA ve daha bir çok uzaj ajansından astronotlara ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bu defa turistlere ev sahipliği yapacak.



ABD merkezli uzay turizmi şirketi Axiom Space, dört kişiden oluşan bir mürettebatı Ocak 2022’den önce ISS'ye göndereceğini açıkladı.



Al Jazeera'da yer alan habere göre, turistler sekiz günlük bir konaklama için ISS'ye gönderilecek.



Ekipte, Axiom Space’in başkan yardımcısı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, ABD'li girişimci Larry Connor, Kanadalı yatırımcı Mark Pathy ve İsrailli girişimci Eytan Stibbe bulunuyor.

Aynı habere göre, yolculuğun bedeli ise kişi başı 55 milyon dolar yani yaklaşık 410 milyon TL.

Mürettebatın uzay istasyonuna yolculuğu, Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile gerçekleşecek.