Uzayda dev ahtapotlar yaşıyor olabilir!

Dünya dışındaki gezegenlerde yaşam olup olmadığı, çok uzun süredir tartışılıyor ve gök bilimciler de bu konu üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan en dikkat çekeni geçtiğimiz günlerde bir İngiliz astronomun yaptığı açıklamayla karşımıza çıktı.

İngiliz astronom Monica Grady, Jüpiter'in uydusu olan Europa'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atarak dikkat çekici görüşlerini açıkladı.

Monica Grady'e göre, Jüpiter'in buzullarla kaplı olan uydusu Europa'dai buzulların altında bir okyanus var ve bu okyanusun içinde de ahtapot benzeri büyük canlıların yaşaması ihtimali oldukça yüksek.

Öte yandan Glady'e göre, bu uyduda yaşam bulunması ve insanların yaşayabilmesi de mümkün görünüyor. Glady bir adım ileri giderek Mars'taki yeraltı mağaralarında da uzaylıların yaşadığını ifade ediyor.

Ahtapotlarla ilgili iddialar yeni değil

Aralarında moleküler imünolojist Edward Steele'nin ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe'nin de bulunduğu 33 bilim insanının sonuçlarını 2018 yılında Progress in Biophysics and Molecular Biology dergisinde yayımladığı araştırma, ahtapotların uzaydan gelmiş olabileceğini iddia ediyordu. Aynı dergide yayımlanan farklı çalışmalar ise bu iddiaları reddediyordu. Temel reddetme nedenleri ise "Uzaylı" iddialarının genel olarak kabul görmemesiydi.

Ahtapotlar üzerinde böyle çalışmalar yapılmasına, bu canlıların kendilerine özgü biçimleri ve özellikleri neden oluyor. Uzun kolları, zekâları, kamuflaj yetenekleri ve biçim değiştirebilme becerileri, bilim insanlarının oldukça dikkatini çekiyor. Bu nedenle, daha önce de pek çok kez sorulmuş olan sorular tekrar sorulmaya başlıyor.