Vdsl Nedir? Adsl İle Vdsl Arasında Hangi Farklar Vardır? Vdsl'in Çıkış Tarihi

Modern çağın insanlığa kattıkları arasında en önemli olan ve dünyada en büyük değişikliklere neden olan internettir. İnternetin tüm dünyada çok yaygın kullanışı ile birçok yeni kavram ortaya çıkmış oldu. Bu kavramlardan olan ADSL ve VDSL bazı kişilerin aşina olduğu fakat çoğu kişinin ne olduğunu bilmediği terimlerdir.



VDSL Nedir?



VDSL kısaltmasının açılımının Türkçe anlamı oldukça yüksek hızlı dijital abonelik hattıdır. İnternet kablolar aracılığı ile ağlaşır ve ağlarla ülkeler arası, şehirlerarası, ilçeler arası, mahalleler arası, evler arası yayılır. Kablolar aracılığı ile internet bakır kablo ile iletmektedir. VDSL interneti sağlayan santrale daha yakın mesafede bulunan internet aboneleri için oldukça yüksek internet bant genişliği imkanı sunar.



ADSL Nedir?



ADSL kısaltmasının açılımının Türkçe anlamı asimetrik sayısal abone hattıdır. Günümüz teknolojisi fiber internet imkanını gelişmiş bir şekilde sunuyor olsa da çok ADSL kullanılmaktadır. VSDL internet bağlantı çeşidi bakır kablolar aracılığı ile interneti ilettiği gibi ADSL internet çeşidi de interneti bakır kablolar aracılığı ile iletir.



ADSL internet sağlayan santrale 4 kilometreden daha az ya da 40 kilometrelik mesafelerde internet dağıtımı yapar. ADSL de ek cihazların kullanımı ile 40 kilometreden daha uzak mesafelere de taşınabilmektedir. ADSL daha uzak mesafelere taşınabilir ama bunun sonucunda internet hızında ve internet verimliliğinde düşüş meydana gelir.



Adsl İle Vdsl Arasında Hangi Farklar Vardır?



ADSL ve VDSL internet bağlantı çeşitlerinin arasında elbette bir fark bulunuyor. ADSL ve VDSL bağlantıları arasındaki fark VDSL bağlantısının ADSL bağlantısından çok daha hızlı olmasıdır.



İki internet bağlantı çeşidinde de internet bakır kablolar aracığı ile iletilmesine rağmen VDSL bağlantısında internet hızının 100 Mbps hızına kadar yükselebilmesini sağlayacak kadar geniş bant imkanı sunar. Geniş bantlarda internetin hızlı olmasını sağlarlar.



Bağlantılar için iki ayrı modem kullanılsa da her iki bağlantı çeşidini de destekleyen modemler de bulunuyor. ADSL ve VDSL iletiminde aynı bakır kablolar kullanılsa da altyapıları birbirinden farklıdır. ADSL internet abonesi olan bir kullanıcı aboneliğini VDSL internet abonesine çeviremez. Aynı şekilde tam tersi de gerçekleşemez. VDSL de bağlantı hızı 100 Mbps olabilirken ADSL de bağlantı hızı 16 Mbps olmaktadır.