Veri depolamak için DNA’lar kullanılacak!

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Gelişen teknoloji ile birlikte sahip olduğumuz en önemli şeylerden biri de verilerimiz oldu. Özellikle Big Data olarak bilinen büyük verilerin depolanması ve saklanması için pek çok teknoloji ve araç geliştirildi. Şimdi ise verilerin DNA’lar üzerinde depolanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Peki veriler DNA’larda nasıl saklanacak? İlginç detaylar haberimizde...

DNA’lar verilerin depolanması için nasıl kullanılacak?

Veri, günümüz teknoloji dünyasının en önemli ve en değerli parçası. Verilerin korunması, işlenmesi ve depolanması için çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Bunun için daha geniş, daha sağlam yöntemler araştırılıyor. Verilerin depolanması için en yaygın yöntemler bildiğiniz üzere; bellekler, kartlar ve de bulut depolama çözümleri. Şimdi ise bunların yanı sıra verilerin DNA’lar üzerinde saklanmasına yönelik bazı çalışmalar yürütülüyor. Hatta bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı bile...

Eskiden filmlerde de gördüğümüz sahneler bu proje için ilham olmuş. Milyonlarca yıl önce yaşayan canlı fosillerinin kalıntılarını ve kalıtımsal özelliklerini barındıranbilen DNA’ların; verilerin saklanması için de kullanılabileceği düşünülmüş. Bunun için de bilim adamları, çok daha geniş boyutta bilgi saklayabilmek için DNA lar üzerinde çalışmaya başlamışlar. Amaç ise daha geniş, daha sağlam biyolojik bir depolama alanı oluşturmak.

Wikipedia verileri DNA’ya aktarıldı mı?

Bu çalışmalar kapsamında bazı denemeler yapılmaya da başlanmış. Bunlardan biri de Wikipedia üzerinde yapılmış. Dünyanın en önde gelen bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’da yer alan 16 GB'lık bir veri DNA moleküllerine aktarılmaya çalışılmış ve başarılı olunmuş. Bu sonuç elbette henüz DNA’lara very aktarabileceğimiz anlamına gelmiyor; çalışmalar ve testler sürüyor. Ayrıca veri kapasitesinin arttırılmasına yönelik bazı çalışmalar da yapılıyor.

Bazı çevreler ise yapılan bu çalışmaya karşı çıkıyor. Karşı çıkan görüşler DNA’ların kozmik ışınlar gibi bazı faktörlerden etkilenerek zaman içerisinde bozulmaya uğrayabildiğini; dolayısıyla verileri tehlikeye sokabileceğin öngörüyor. Ancak çoğunluklu görüş ise DNA'nın dünyanın en kompakt bilgileri barındıran, en temel yapıtaşı olduğundan hareketle çalışmayı destekliyor. DNA’ların, ilkel dönem bilgilerini bile halen daha koruduğunu; bu sebeple de verilerin depolanması için en sağlam depolama araçlarından biri olabileceğini düşünüyor.

Gelecekte verilerin depolanması için DNA’lar kullanılabilir mi bilinmez. Ama teknoloji dünyasının bu konu üzerinde derin çalışmalar yapacağı ve farklı görüşlerin konuyu uzun uzun tartışacağı ise bir gerçek.