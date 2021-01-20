Virüs Temizleme Nasıl Yapılır? Bilgisayara Bulaşan Virüsleri Temizlemek İçin Öneriler



Bilgisayarınıza virüs bulaştığından mı endişeleniyorsunuz? Bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, bir virüsten nasıl kurtulacağınızı öğrenmek çok önemlidir.



Virüs Temizleme Nasıl Yapılır?



Bu makale, bilgisayar virüslerinin nasıl çalıştığı ve bilgisayar virüslerinin nasıl kaldırılacağı hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğretir. Bilgisayar virüsleri neredeyse her zaman görünmezdir. Virüs koruması olmadan, sahip olduğunuzu bilmeyebilirsiniz. Bu nedenle tüm cihazlarınıza virüs koruması kurmanız çok önemlidir. Bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, şu basit adımları izleyerek ondan kurtulmanıza yardımcı olur.



Bir antivirüs tarayıcısı veya eksiksiz bir İnternet güvenliği çözümü indirin. Kaspersky Internet Security'yi öneriyoruz. Bilgisayarınızdan bir virüsü kaldırırken, daha fazla zarar görmesini önlemek için internet bağlantısını kesmek iyi bir fikirdir: bazı bilgisayar virüsleri yayılmak için internet bağlantısını kullanır.



Virüsü kaldırırken bilgisayarınızı korumak için güvenli modda yeniden başlatın. Nasıl yapılacağını bilmiyor musun? İşte bazı basit kurallar:

Bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.

Ekran açıldığında, "Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri" menüsünü getirmek için F8 tuşuna basın.

"Ağ Desteği ile Güvenli Modu tıklayın.

İnternet bağlantınızı koparmayın.

Ardından, disk temizleme seçeneğini kullanarak tüm geçici dosyaları silmeniz gerekir. Bunun içinse şu işlemleri yapmalısınız:

Başlata tıklayın.

Tüm Programları seçin.

Aksesuarlara tıklayın.

Sistem araçlarını seçin.

Disk Temizlemeyi seçin.

Silinecek dosyalar listesinde geçici dosyaları arayın.

Silmek için geçici dosyaları seçin.

Bilgisayara Bulaşan Virüsleri Temizlemek İçin Öneriler



Bazı virüsler, bilgisayarınız başladığında başlamaya programlanmıştır. Geçici dosyaların silinmesi virüsü kaldırabilir. Ancak bundan memnun olamazsınız. Bilgisayarınızdan virüs kaldırılmasını sağlamak için aşağıdaki adımları uygulamak akıllıca olacaktır.



Şimdi seçtiğiniz antivirüs yazılımını veya İnternet güvenlik yazılımını kullanarak bir virüs taraması çalıştırmanın tam zamanı. Kaspersky Internet Security kullanıyorsanız. Tara öğesini seçin ve çalıştırın.



Bir virüs bulunursa, birden çok dosyayı etkileyebilir. Dosyaları silmek ve virüsten kurtulmak için sili seçin. Başka tehdit olmadığını doğrulamak için bilgisayarınızı yeniden tarayın. Tehdit tespit edilirse, dosyaları silin.



Artık virüs temizlendiğine göre bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Normalde yaptığınız gibi açmanız yeterlidir. Güvenli mod artık gerekli değildir.



Virüs Temizleme İşleminden Sonra Şifrelerinizi Yenileyin



Bilgisayarınızı başka saldırılardan korumak için, tehlikeye girme ihtimaline karşı tüm parolalarınızı değiştirin. Bu, yalnızca şifrelerinizin kötü amaçlı yazılımlar tarafından ele geçirildiğine inanmak için nedeniniz varsa, ancak üzgün olmaktan daha güvenliyse kesinlikle gereklidir.



Emin değilseniz, virüsün nasıl çalıştığını antivirüs satıcınızın web sitesinde veya teknik destek ekibiyle her zaman kontrol edebilirsiniz.



Yazılımınızı, tarayıcınızı ve işletim sisteminizi güncellemek, eski koddaki boşlukların suçlular tarafından bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım yüklemek için yararlanma riskini azaltacaktır. Mac kullanıyorsanız, bilgisayarınıza virüs bulaşmayacağı izlenimine kapılmış olabilirsiniz. Maalesef bu bir yanlış anlamadır. Mac'leri hedefleyen virüsler, PC'leri hedefleyen virüslerden çok daha azdır.



Bazı Mac virüsleri, kullanıcıları antivirüs ürünleri olarak kandırmak için tasarlanmıştır. Yanlışlıkla böyle bir virüs indirdiyseniz, bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. İşte bu tür Mac virüslerinin üç örneği şunlardır; "MacDefender", "MacProtector" ve "MacSecurity".



Bilgisayardaki Virüs Nedir?



Bilgisayar virüsü, kopyalamaya izin vermek, yani bilgisayarınıza bağlı herhangi bir sürücüde kendisinin kopyalarını oluşturmak için tasarlanmış bir tür kötü amaçlı programdır. Bilgisayar virüsleri, gerçek virüsler gibi kendilerini kopyalayabildikleri için böyle adlandırılır. Bilgisayarınıza bir virüs bulaştığında, bu şekilde yayılır. Bir bilgisayar virüsü bilgisayarınıza bulaştığında, bilgisayarınız yavaşlayabilir ve artık düzgün çalışmayabilir. Bilgisayarınıza bir bilgisayar virüsü bulaşmasının üç ana nedeni vardır.



Bilgisayarınıza virüs bulaşmasının ilk yolu, USB sürücü gibi çıkarılabilir medyadır.

Bilgisayarınıza bir USB flash sürücü veya bilinmeyen kaynaklı bir disk takarsanız, virüs içerebilir.



Bazen bilgisayar korsanları, bilgisayar virüslerini yaymak için virüslü USB bellekleri veya diskleri iş yerlerinde veya kafeler gibi halka açık yerlerde bırakır. USB medyasını paylaşan kişiler, dosyaları virüslü bir bilgisayardan virüslü olmayan bir bilgisayara da aktarabilir. Bilgisayarınıza yazılım veya uygulamalar indiriyorsanız, kaynağın güvenilir olduğunu doğrulayın. Örneğin, Google Play Store veya Apple'ın App Store'unu kullanın. Bir açılır pencere veya bilmediğiniz bir web sitesi aracılığıyla herhangi bir içerik indirmekten kaçının.