Warner Bros'un bütün filmleri o platformda

Firmadan yapılan açıklamada bu uygulamanın 2021 yılında vizyona girecek bütün Warner Bros filmlerinde geçerli olacağı açıklandı.

Böylece firmanın önümüzdeki yıl vizyona girecek Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, In the Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Dune ve Matrix 4 gibi heyecanla beklenen filmleri dijital olarak da izlenebilecek.



HBO Max, filmleri 4K, Ultra HD ve HDR seçenekleriyle, bir ay boyunca platformda bulunduracak. Filmleri izlemek için kullanıcılardan ek bir ücret talep edilmeyecek. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle önlem olarak ilk kapatılan ve halen kapalı bulunan sinema salonları, yapım şirketlerini zor durumda bırakıyor. İnsanların sinema salonlarına açılsalar bile çok rağbet göstermeyeceği, Tenet filminin gişe hasılatının beklenin çok altında kalmasıyla ispat edilmişti.