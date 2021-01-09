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    HaberlerTeknoloji Haberleri Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir? Whatsapp gizlilik sözleşmesi hangi maddeleri içeriyor?
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    09.01.2021 - 12:52 |

    Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir? Whatsapp gizlilik sözleşmesi hangi maddeleri içeriyor?

    Dünyada en çok kullanılan mobil sohbet uygulaması Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesi nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Whatsapp tarafından kullanıcılara sunulan yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcı tarafından kabul edilmesi durumunda kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılması sağlanacak, kullanıcı sözleşmeyi kabul etmediği takdirde 8 Şubat tarihinden itibaren uygulamayı kullanamayacak. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir?

    Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir? Whatsapp gizlilik sözleşmesi hangi maddeleri içeriyor?

    Belkide son günlerin en fazla merak edilen konuları arasında Whatsapp'ın kullanıcı onayına sunduğu yeni gizlilik sözleşmesi geliyor. Whatsapp tarafından kullanıcılara sunulan yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında sözleşmenin kabul edilmesi durumunda kullanıcı bilgileri Facebook ile paylaşılmaya başlanacak. 8 Şubat tarihine kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar ise Whatsapp uygulamasını kullanamayacak. Peki Whatsaapp gizlilik sözleşmesi nedir, hangi maddeleri içeriyor?

    WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

    - Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

    - Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

    - Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

    - Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

    - WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

    WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

    Hesap Bilgileri

    Mesajlar

    Bağlantılar

    Durum Bilgisi

    İşlem ve Ödeme Verileri

    Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

    Kullanım ve Kayıt Bilgileri

    Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

    Konum Bilgileri

    Çerezler

    Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

    Kullanıcı Şikayetleri

    WhatsApp'taki İşletmeler

    Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

    Üçüncü Taraf Hizmetleri

    Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

    Yan Hizmetler

    Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

    Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

    Kurumsal Etkileşimler

     

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