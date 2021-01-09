Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir? Whatsapp gizlilik sözleşmesi hangi maddeleri içeriyor?
Dünyada en çok kullanılan mobil sohbet uygulaması Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesi nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Whatsapp tarafından kullanıcılara sunulan yeni gizlilik sözleşmesinin kullanıcı tarafından kabul edilmesi durumunda kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılması sağlanacak, kullanıcı sözleşmeyi kabul etmediği takdirde 8 Şubat tarihinden itibaren uygulamayı kullanamayacak. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir?
Belkide son günlerin en fazla merak edilen konuları arasında Whatsapp'ın kullanıcı onayına sunduğu yeni gizlilik sözleşmesi geliyor. Whatsapp tarafından kullanıcılara sunulan yeni gizlilik sözleşmesi kapsamında sözleşmenin kabul edilmesi durumunda kullanıcı bilgileri Facebook ile paylaşılmaya başlanacak. 8 Şubat tarihine kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar ise Whatsapp uygulamasını kullanamayacak. Peki Whatsaapp gizlilik sözleşmesi nedir, hangi maddeleri içeriyor?
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler
Kullanıcı Şikayetleri
WhatsApp'taki İşletmeler
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları
Üçüncü Taraf Hizmetleri
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
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