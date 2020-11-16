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    16.11.2020 - 15:27 |

    Whatsapp mesaj sesi

    Whatsapp’ta rehberinizdeki kişilere özel mesaj sesi atayarak kimin mesaj attığını ekranınıza bakmadan anlayabilirsiniz ya da belli kişilerin mesaj sesini kapatarak yazdıklarında dikkatinizi dağıtmalarına engel olabilirsiniz.

    Whatsapp mesaj sesi

    Bunun için yapmanız gereken adımlar şu şekilde:

    Kişiye özel mesaj sesi atama:

    1. Whatsapp’ı açın.
    2. Konuşmalar sekmesine basın.
    3. İstediğiniz kişinin konuşma penceresini açın.
    4. Pencerenin üst kısmında kişinin adına basın.
    5. Özel bildirimler seçeneğine basın.
    6. Özel bildirimler kutucuğunu işaretleyin.
    7. Dilediğiniz bildirim ayarlarını yapın.

    Kişinin bildirimlerini kapatma:

    1. Whatsapp’ı açın.
    2. Konuşmalar sekmesine basın.
    3. İstediğiniz kişinin konuşma penceresini açın.
    4. Pencerenin üst kısmında kişinin adına basın.
    5. Bildirimleri sessize al ayarını açın.

     

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