Whatsapp mesaj sesi

Bunun için yapmanız gereken adımlar şu şekilde:

Kişiye özel mesaj sesi atama:

Whatsapp’ı açın. Konuşmalar sekmesine basın. İstediğiniz kişinin konuşma penceresini açın. Pencerenin üst kısmında kişinin adına basın. Özel bildirimler seçeneğine basın. Özel bildirimler kutucuğunu işaretleyin. Dilediğiniz bildirim ayarlarını yapın.

Kişinin bildirimlerini kapatma: